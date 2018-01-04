2017年巴西外贸顺差创新高

本报里约热内卢1月3日电 （记者张远南）巴西工业、外贸和服务部（工贸部）2日公布的最新数据显示，2017年全年巴西外贸顺差达670亿美元，同比猛增40.5%，创1989年公布外贸数据以来历史最高纪录。
数据显示，2017年，巴西出口总额为2177.4亿美元，进口总额为1507.4亿美元，同比分别增长18.5%和10.5%。出口额增长主要得益于出口货物数量的增加以及出口产品价格的提高，其中燃料和润滑剂在进口商品中增幅最大。中国是当年巴西最大的进口来源国和出口目的地。
工贸部预计，2018年巴西外贸顺差将回落至500亿美元左右。
《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）
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