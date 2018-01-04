治理不力，新德里再起强雾霾

空气中弥漫着一股难闻的气味，呼吸困难，能见度低，这是本报记者在印度首都新德里迎接新年来临之际的感受。1月1日凌晨至3日，新德里新年就在强雾霾中度过，每天凌晨至中午11时，能见度有时甚至不足50米。即使在白天，室内依然需要开灯，而路上遇到行人则如同“隐身人”。

强雾霾对交通的影响最大。《印度时报》2日报道，由于天气原因，1日新德里英吉拉·甘地国际机场270架国内航班和70架国际航班延误或取消。机场官员表示，1日上午7时30分至10时能见度低于125米，没有任何航班起降。某些航班延误最长达到7个多小时，数千人拥挤在候机厅，人们在社交网站上不断发牢骚。而在铁路方面，2017年12月31日晚上则有超过400列火车延误。

2日情况好转有限：英吉拉·甘地机场超过60架航班延误或取消，64列火车晚点，21列火车取消。两天来，已有超过200列火车和600架航班延误。印度《先锋报》3日报道，新年1日至2日，新德里地区凌晨至中午时间段能见度平均在50米至100米，最好时能短暂达到800米。

根据印度空气质量与天气预报研究系统的数据，1日新德里地区空气质量指数是400，2日是408，属于极差等级。而过去两周，新德里的空气一直都是“严重污染”级别，3日后才逐渐会有好转。2017年12月25日至2018年1月3日新德里空气质量指数达到三年来之最，比前两年平均高出50个点。2日下午6时，新德里PM2.5数值是印度国家标准的14倍。

《新闻18》2日的报道认为，新德里新年期间的强雾霾主要是由于基建的加速和大雾天气影响。印度尼赫鲁大学环境科学学院教授哈桑对本报记者说，除了浓雾集中外，无风和新年燃放烟花爆竹也是造成新德里新年雾霾加重的主要原因。哈桑认为，新德里地区在新年期间气温降至最低，1日低至5.7摄氏度，这造成大量暖湿气流集结成雾，阻碍了空气流动。

为了治理雾霾，印度新德里政府也没少出新举措，包括出台限行、禁止燃放鞭炮和秸秆、煤改气、严重时期禁止基建作业和燃煤电站停止发电等举措，但效果不佳。新德里政府还进行大胆尝试，2017年12月20日，新德里政府祭出抗霾“神器”——除霾炮进行测试。该机器会向空中喷水以降低空气污染程度，测试显示，机器每分钟能将100升水喷洒至空中，消除95%的空气污染。印度政府官员表示，如果可以，新德里将部署5000台除霾炮。但哈桑表示，结果显示该“神器”并没有解决新德里污染问题，要除雾霾还得等风。

（本报新德里1月3日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）

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