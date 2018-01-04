美国多地遭遇罕见寒潮

1月2日的尼亚加拉大瀑布。

新华社发

1月2日，在美国纽约布赖恩特公园，一名女子拍摄结冰的喷泉。

新华社记者 王 迎摄

新年伊始，寒潮来袭，美国多地出现低温天气，温暖的东南部罕见地出现降雪天气。1月3日多地再次迎来降雪。自2日早上至少有11人在因寒潮造成的低温天气中遇难。气象专家分析称，如此罕见的寒潮天气是由极地涡旋带来的强冷空气引起的，同美国地理环境有关，与全球气候变化可能也有关联。

寒冷天气接下来数天将持续

美国佛罗里达州一向是冬季的热门旅游目的地，该州也因寒潮关闭了多个水上公园，并开设临时庇护所。有网友晒出了佛罗里达一张厚厚的喷泉结冰的照片，称不敢相信这是佛罗里达。该州首府塔拉哈西也迎来冰雪天气，这是1989年以来该市首次出现降雪。同样位于南方的佐治亚州有28个县进入紧急状态，政府建议人们尽量待在家里，不要出门，多地学校停课，以应对可能的大雪恶劣天气。

新年第一天，美国南部城市新奥尔良、达拉斯温度全天都在零摄氏度以下，亚特兰大气温在零下8摄氏度，气温普遍比往年低10摄氏度左右。美联社报道，印第安纳波利斯2日的温度为零下24摄氏度，打破了1887年以来的纪录，所有公立学校取消室外活动。纽约州的格伦斯福尔斯市气温跌至零下31摄氏度，为1968年以来最冷的一天。从2日开始，位于美国和加拿大边境的尼亚加拉大瀑布由于严寒出现结冰现象。

据美国国家气象局预测，接下来数天时间内，寒冷天气将持续控制美国东部、南部及中西部多数地区，预计会有降雪和低温天气出现，再加上大风，体感温度会更低。本周晚些时候，东北部沿海地区将迎来降雪，新英格兰地区将出现15至30厘米的降雪。

持续的低温甚至给人的生命造成威胁。据美国有线电视新闻网报道，威斯康星州一名27岁的女子在新年聚会之后到室外抽烟，不慎滑落到水中，加上低温，她没能爬上来。威斯康星州共有5人死于低温相关的天气，北达科他州和密苏里州各有1人死亡。得克萨斯州有4人死亡，其中包括休斯敦2名无家可归的流浪者。

低温天气给美国南部农业也造成不小损失，佛罗里达州农业部发言人艾伦·凯勒表示，越往南去，农作物对冷冻天气的抵抗力越低，这场寒潮可能会给佛罗里达州的草莓、柑橘等造成危害。有气象学家还警告，因为沿海风大，再加上低温天气，对电力线路造成威胁，甚至热带棕榈树上都会有积雪或结冰。

极端天气提醒气候变化影响

自去年入冬以来，美国已经数次出现低温天气。2017年12月初，佛罗里达就出现了罕见低温，当地民众不得不穿上羽绒服，有网友称，这对处于“阳光地带”的佛罗里达州已经是罕见了，而这次寒潮来袭，出现结冰，其威力可见一斑。

关于这次寒潮天气的原因，气象学家称，东北部地区出现“中纬度低压”，形成一个巨大的空气涡旋，最大风速堪与飓风相比，大风将高纬度寒冷空气卷到低纬度地区，带来大雪和低温天气。

此次寒潮天气威力大、持续时间长。《华盛顿邮报》将这次寒潮描述为“冬季飓风”，大风形成“炸弹气旋”，带来北极冰寒空气的“极地涡旋”，所幸气旋和涡旋的中心地带都在大西洋上，否则美国东海岸将迎来更加寒冷的天气。

事实上，极端低温天气不仅仅出现在美国，美国的北部邻国加拿大同样出现寒潮天气，就连英国、爱尔兰等地也出现低温天气。

寒冷成为人们讨论话题，也成为社交媒体的一个热词，“如何让你保暖”“如何让你的手机在户外保持电量”等小贴士流行起来。

在美国大多数地区遭受寒潮袭击的时候，1月2日，位于高纬度的阿拉斯加州最大城市安克雷奇最高气温达到8摄氏度，算得上是“高温”了。极端天气出现再次将舆论的视线引向气候变化。佐治亚大学大气科学项目主任马歇尔·谢泼德分析称，天气就像人的“情绪”，气候则是人的“性格”，长期的趋势是气候变暖。《科学美国人》杂志引述气象学家分析称，实际上近年来都是暖冬，这个冬天较为反常，寒潮出现不能推翻全球气候变暖的判断。极端天气出现恰恰同气候变化有关，是全球气候转变过程中的“副作用”，必须引起高度重视。

（本报华盛顿1月3日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）

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