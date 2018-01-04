编制“黑名单”，俄罗斯反腐持续发力

新年第一天，被俄罗斯人称为“贪官耻辱榜”的新法案，正式启动。

根据该法案，俄罗斯自2018年1月1日起，编制腐败官员名册。凡因腐败问题被解职的联邦国家公务员和执法人员，都将“榜上有名”，且信息保留5年。今后，俄罗斯在国家公务员的人事招考与任用中，可通过查阅这份名单，了解官员信息，“上榜”官员将不得进入国家公务员系统。

2017年底普京总统年度记者会上，腐败继续成为媒体聚焦的热门问题之一，从中可见俄罗斯民众的密切关注。俄罗斯总检察院执法监督与反腐败局局长亚历山大·鲁谢茨基2017年年底公开表示，近两年半以来，腐败给俄造成的损失高达1300亿卢布（1元人民币约合8.8卢布）。半个月前，2017年12月15日，俄罗斯前经济发展部长乌柳卡耶夫因受贿罪被判处8年监禁，处罚1.3亿卢布。

腐败行为不仅影响了俄罗斯的国际形象，也令政府机构与官员公信力受损，成为威胁俄罗斯社会和政治稳定的问题。

2008年，俄罗斯颁布《国家反腐败纲要》和《反腐败法》；2009年，高官财产申报制度开始推行；2010年，俄罗斯制定了《反腐败国家战略》，将反腐败工作上升到国家战略层面；2013年，普京再次入主克里姆林宫后，把反腐作为自己的主要施政纲领之一，不仅将俄全境的“特权车”削减一半，而且加大对腐败官员查处力度，政府高官不断因为腐败而落马，其中最为显赫的是前国防部长谢尔久科夫；同年底，俄罗斯在反腐败委员会之外又成立了总统反腐局，以确保总统反腐政策的落实、监督反腐法律法规的执行、保障国家各反腐机关之间协调运作。

来自俄检察机关的相关资料和信息表明：近10年，有8.6万名各级官员因腐败问题被行政处罚；自2012年以来，俄检察机关向法院提起5万起腐败案件公诉，落马官员3500名，其中市长一级政府负责人超过千人。2017年前9个月，从俄联邦国家机关、联邦主体权力机关和地方自治机关中被解职的腐败官员为527人，同比增加46%。

此次推行的“腐败官员名册”，可谓“乘胜追击”。用俄国家杜马安全与反腐委员会副主席维博尔内的话说，相当于建了一份官员“黑名单”或“耻辱榜”。他认为，这将起到“扩音器”作用，对官员是很好的警示，将有助于预防腐败。

尽管俄罗斯反腐决心大、出拳重，但腐败现象至今仍未有效遏制，其中原因，值得深思。俄罗斯的资源依赖型经济结构迄今仍未改变，大量资源仍然掌握在少量寡头手中；俄罗斯政府部门与经济活动关联紧密，在批准拨款、用地、发放许可等方面拥有主导权，容易发生利用职权限制企业和个人的现象。

分析认为，要根绝腐败行为，需要久久为功，从根源上铲除滋生腐败的土壤，从制度和文化层面入手，让反腐的成效不仅体现在官员的落马与查处上，更体现在风气的转变上。

（本报莫斯科1月3日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 03 版）

(责编：袁勃、常红)