人民网>>国际

约翰内斯堡市长任命城市警察部门新负责人

2018年01月03日21:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡1月3日电（王磊）约翰内斯堡市市长赫尔曼·马沙巴于本周二宣布约翰内斯堡城市警察部门（JMPD）的新负责人是有近20年紧急事件管理经验的大卫·登贝。

马沙巴对JMPD历届领导班子的辛勤工作表示了感谢，同时对登贝展示了充分的信任。“我对登贝的工作能力有信心，约堡是一个拒绝腐败、尊重法治、重视经济的城市，我期待与他一起为这座城市工作。”他同时对JMPD的领导团队在过渡期间提供的必要支持表达了衷心的感谢。

大卫·登贝的公共安全生涯是从1981年的急救医疗服务（EMS）护理人员开始的。他于1989成为一名警司，并于1999被委任为急救医疗服务学院院长。

“登贝于2001年被任命为业务主任，在那里他负责领导26个城市的消防站。”马沙巴说，“2002年，登贝被任命为急救管理服务首席负责人，在他的领导下建立了城市搜索与救援，并在应对阿尔及利亚和伊朗灾难时成为南非救援力量的代表。”

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved