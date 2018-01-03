约翰内斯堡市长任命城市警察部门新负责人

人民网约翰内斯堡1月3日电（王磊）约翰内斯堡市市长赫尔曼·马沙巴于本周二宣布约翰内斯堡城市警察部门（JMPD）的新负责人是有近20年紧急事件管理经验的大卫·登贝。

马沙巴对JMPD历届领导班子的辛勤工作表示了感谢，同时对登贝展示了充分的信任。“我对登贝的工作能力有信心，约堡是一个拒绝腐败、尊重法治、重视经济的城市，我期待与他一起为这座城市工作。”他同时对JMPD的领导团队在过渡期间提供的必要支持表达了衷心的感谢。

大卫·登贝的公共安全生涯是从1981年的急救医疗服务（EMS）护理人员开始的。他于1989成为一名警司，并于1999被委任为急救医疗服务学院院长。

“登贝于2001年被任命为业务主任，在那里他负责领导26个城市的消防站。”马沙巴说，“2002年，登贝被任命为急救管理服务首席负责人，在他的领导下建立了城市搜索与救援，并在应对阿尔及利亚和伊朗灾难时成为南非救援力量的代表。”

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