一香港游客于桌山攀岩时不幸遇难 我驻开普敦总领馆发布提示

人民网约翰内斯堡1月3日电（王磊）记者今日从中国驻南非开普敦总领馆网站得到消息，不幸遇难的是一名男性香港游客及南非当地导游，另外一名女性游客已被送往当地医院接受治疗。

据中国驻开普敦总领馆网站消息，1月1日傍晚，两名中国香港游客在当地向导陪同下，在开普敦知名景点桌山攀岩时发生意外，其中一名香港游客与当地向导身亡。案发后，总领馆第一时间同西开普省野外救援队核实案情，向幸存旅伴表示慰问，愿积极为死者家属处理后事提供协助。

此次事故营救工作造成当日桌山缆车暂停服务，八百余名游客滞留山顶数小时。目前，缆车已恢复正常。驻开普敦总领馆在此谨再次提醒领区中国游客和广大侨胞提高安全意识，特别是从事风险较高的户外极限旅行项目时，务必做好安全防范措施，严防意外，确保人身安全。如遇紧急情况，请和总领馆及时联系。驻开普敦总领馆领保值班手机0723096634。

攀岩运动有“岩壁芭蕾”、“峭壁上的艺术体操”等美称，由登山运动衍生而来，富有很强的技巧性、冒险性，是极限运动中的一个重要项目，在世界上十分流行。现在户外攀岩已经成为越来越多人的爱好，喜欢攀岩运动的朋友，除了喜欢刺激，还需要勇气及探险的精神。而在进行户外攀岩时，以下几点务必要注意：

1、热身

在开始攀岩之前，热身这个动作是非常重要的，省略这个步骤很容易受伤。最好的暖身方法是慢跑10-15分钟。也许岩墙附近没有跑道，但是你可以在原地跑步，膝盖尽量提高，并且加上跳跃和后踢。第一条路线先活泼地动三十分钟，尤其当你有携带装备攀爬的时候。

2、绳子

任何时候都要有一只手紧握通过下降器的绳子，放绳子时，双手要协调配合，放绳子时，要缓慢匀速，登顶下落要注意配合下落趋势，适当的用脚支撑，避免擦伤。

3、服装

攀岩时要穿着宽松的衣裤，不妨碍攀爬。而且鞋子在攀爬时，扮演着重要的角色。

4、护具

护具的穿戴也颇有讲究，尽量寻求专业人士的指导，同时确保安全带等保护措施的有效，以应对各种突发情况。

5、观察地形

爬之前，首要是先观察面前的岩壁，想清楚一会上去的路线，做到有备无患。

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)