英国流感爆发 医院打破常规取消手术

人民网伦敦1月3日电 据英国媒体报道，英国国民保健体系NHS下的所有医院已经接到命令，在2月份之前取消所有非紧急手术，这在英国是史无前例的情况。

1月2日下达的该指令将导致至少5万台手术被取消，此前很多高级医生称病患们正在接受“第三世界”水平的治疗，医院的负责人们则警告说三十年来最严重的冬季医疗危急正在到来。

英国媒体称，冬季流感高峰的到来，导致很多虚弱的病患需要在接受诊疗前等待12小时，一些病房连走廊都已经没有空位安置病人，英国医院正陷入混乱。由于病房紧张，医院被允许打破常规，可以在同一病房内安置异性病患。

一些医院的负责人表示，他们30年来都从未见过像现在医疗系统承受的这种压力。英国急症学会会长表示，目前的情况是医疗系统已经无法应对，因为在此次压力到来之前医疗系统就已经在满负荷运转，他担心未来几周的情况将是可怕的。

《英国每日电讯报》分析认为，英国医疗系统面临压力的原因如下：

人口老龄化：英国65岁以上人口比五年前增加了100万人，这导致了对医疗需求的激增。

社保预算削减：家庭社会服务和其他护理方面的预算减少了11%，没有住院需求但由于得不到照顾而卧床不起的人数达创纪录水平。

医疗员工短缺：尽管过去10年来医生和护士数量有所上升，但没有跟上需求增加的步伐。与此同时，2016年全科医院关闭的数量也创下历史记录，这导致一些病患不得不前往大医院的急诊求医。

生活方式因素：饮酒过量、抽烟、不健康饮食、运动量不足等都是造成身体不适的主要原因。超重儿童数量持续增加也表明该问题将持续存在。（杨波）

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