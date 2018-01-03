人民网>>国际

英国流感爆发 医院打破常规取消手术

2018年01月03日20:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦1月3日电 据英国媒体报道，英国国民保健体系NHS下的所有医院已经接到命令，在2月份之前取消所有非紧急手术，这在英国是史无前例的情况。

1月2日下达的该指令将导致至少5万台手术被取消，此前很多高级医生称病患们正在接受“第三世界”水平的治疗，医院的负责人们则警告说三十年来最严重的冬季医疗危急正在到来。

英国媒体称，冬季流感高峰的到来，导致很多虚弱的病患需要在接受诊疗前等待12小时，一些病房连走廊都已经没有空位安置病人，英国医院正陷入混乱。由于病房紧张，医院被允许打破常规，可以在同一病房内安置异性病患。

一些医院的负责人表示，他们30年来都从未见过像现在医疗系统承受的这种压力。英国急症学会会长表示，目前的情况是医疗系统已经无法应对，因为在此次压力到来之前医疗系统就已经在满负荷运转，他担心未来几周的情况将是可怕的。

《英国每日电讯报》分析认为，英国医疗系统面临压力的原因如下：

人口老龄化：英国65岁以上人口比五年前增加了100万人，这导致了对医疗需求的激增。

社保预算削减：家庭社会服务和其他护理方面的预算减少了11%，没有住院需求但由于得不到照顾而卧床不起的人数达创纪录水平。

医疗员工短缺：尽管过去10年来医生和护士数量有所上升，但没有跟上需求增加的步伐。与此同时，2016年全科医院关闭的数量也创下历史记录，这导致一些病患不得不前往大医院的急诊求医。

生活方式因素：饮酒过量、抽烟、不健康饮食、运动量不足等都是造成身体不适的主要原因。超重儿童数量持续增加也表明该问题将持续存在。（杨波）

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved