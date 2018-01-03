美国为何就伊朗局势频放狠话

伊朗最高领袖哈梅内伊２日发表声明，批评伊朗的敌人煽动伊朗国内近期的动荡局势。

连日来，美国特朗普政府对伊朗局势频频发表强硬言论。分析人士认为，特朗普政府不会直接干预伊朗国内局势，而是试图通过将它与伊核协议前景挂钩，从而给美国国会施加压力，促使其作出制裁伊朗甚至退出伊核协议的决定。但是，这样的打算很可能会落空。

剑指伊核协议

哈梅内伊２日首次就伊朗国内近期发生的示威游行发表谈话。他说，敌对势力为打击伊朗而煽动骚乱，伊朗人民应提高警惕。

同一天，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼指责美国、英国和沙特阿拉伯企图通过社交媒体和网络对伊朗发动“代理人战争”。

伊朗出现示威活动伊始，特朗普政府就频频表态，对抗议者表示支持，还试图将这些抗议示威活动与伊核协议前景挂钩。

特朗普连续几天在社交网站上“声援”伊朗示威者，还表示伊核协议“非常糟糕”。白宫发言人桑德斯说，美国对是否重启对伊制裁的各种选项持开放态度。美国国务院发言人诺尔特２日在记者会上也对伊朗示威者表示支持。诺尔特宣称，制裁伊朗是美国的一个工具，美国国会正在研究如何弥补伊核协议的“根本缺陷”。

此前伊朗军方已表示，如果美国重启制裁，伊朗会退出伊核协议。

对国会施压

分析人士指出，特朗普政府对伊朗局势的强硬表态把批评焦点放在伊核协议上，这绝非偶然。其背后是对伊朗根深蒂固的敌视态度，认为伊朗对美国在中东地区和全球的利益构成威胁。

特朗普自上任以来对伊核协议非议颇多。他在２０１７年１０月公开拒绝认定伊方履行伊核协议，还宣布将制裁伊朗伊斯兰革命卫队。

分析人士认为，虽然目前特朗普迫于国内外压力，把是否制裁伊朗并退出伊核协议的“皮球”踢给了国会，但他近日来的一系列强硬言论显示，他试图借伊朗国内局势动荡给国会施加压力，影响国会的最终决定。

不过，美国总统与国会研究中心副主任丹·马哈菲认为，特朗普的心愿难以达成。“目前很多美国国会议员都承认，伊核协议虽不完美，但却是推动实现地区无核化的重要国际框架。”

美国智库华盛顿近东政策研究所资深研究员戴维·波洛克说，即便特朗普政府今后以“支持恐怖主义”和“侵犯人权”为借口制裁伊朗，也离美国最终退出伊核协议尚有距离。“美国国会和白宫将保持好这个距离，不太可能突然退出协议。”

美国智库布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特说，特朗普政府动辄威胁撕毁伊核协议和重启对伊制裁的言论已让中东局势出现不稳，也损害了美国的全球公信力。“如果一个国家领导人可以随便撕毁其前任签署的承诺，这将让这个国家的外交政策难以保持延续性。”

难有实质举动

在接受新华社记者采访时，美国专家大多认为，美国政府虽然频放狠话，但接下来不会采取直接介入伊朗内政的实质性举措，因为这会让美国得不偿失。

波洛克认为，美国可能仅限于“口头支持”抗议者，对部分伊朗官员施加“象征性制裁”，或与盟国发表联合声明谴责伊朗政府，但不会有太多实质性举动。

马哈菲说：“鉴于过去美国介入伊朗内政的历史，此次美国最明智的做法是维持口头表态，而不实际采取干涉行动或对游行示威者表示直接支持。”

（新华社记者朱东阳 刘晨）

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