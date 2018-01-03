“假新闻”“假文件”外交部发言人英语回应美媒涉华不实报道

人民网北京1月3日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽3日主持例行记者会，就半岛问题、中印边界问题、伊朗局势等答问。

会上，有记者援引《华盛顿自由灯塔报》的报道提问称：若朝承诺停止进一步核试验，中方将保证金正恩政权，是否属实？

“Fake news（假新闻）”耿爽用英语对此回应。

另外，在回答该报另一篇涉华报道时，耿爽同样用一句英语“Fake document（假文件）”来回应，指出稍有常识的人都能看出来《华盛顿自由灯塔报》曝光的中共中央办公厅文件是伪造的。

全文实录如下：

问：据报道，朝鲜宣布将从今日下午起重启板门店热线，同韩方讨论派团参加平昌冬奥会事宜。中方对此有何评论？

答：我们看到了有关报道。正如我昨天所说，中方欢迎并支持朝韩双方以平昌冬奥会为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

中方主张半岛问题有关各方都应该抓住半岛局势中的积极动向，相向而行。中方愿继续为推动半岛局势重回通过对话协商和平解决的正确轨道，实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。

问：作为对朝鲜最高领导人金正恩的新年贺辞回应，美国总统特朗普发“推特”表示，我也有一个核按钮，比金正恩的大得多，威力强得多。美国常驻联合国代表黑利称，如果朝鲜不放弃核武计划，美国不会将朝鲜与韩国之间的任何对话当真。今日，朝鲜又宣布将与韩国重启板门店热线。中方对美方上述言论有何评论？

答：我昨天回答了类似问题。当前，朝鲜半岛局势复杂敏感，希望所有有关各方都能保持克制，多说有利于促进局势缓和的话，多做有利于推动尽早恢复和谈的事。

我昨天也说过，半岛核问题的本质是安全问题，核心是朝美矛盾。朝鲜和美国是半岛核问题的直接当事方，我们希望双方能尽早恢复对话，建立互信，而不是相互逞强、相互叫板。

我们希望所有有关各方都能抓住半岛局势的积极动向，相向而行，共同为早日将半岛核问题重新拉回到通过对话协商和平解决的正确轨道作出努力。

问：据印度媒体报道，12月下旬，中方士兵携带修路设备进入“阿鲁纳恰尔邦”200米，并遭到印度士兵阻拦。你能否证实并介绍有关情况？

答：首先，我要指出，中方在中印边界问题上的立场是一贯和明确的，我们从来不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。

第二，我不掌握你刚才提到的具体情况。中印之间已经建立了成熟的涉边管控机制，双方可以通过有关机制处理各种边境事务。

第三，维护中印边境地区的和平与安宁，符合中印双方共同利益。

问：据《华盛顿自由灯塔报》2日报道，朝鲜2017年9月进行第六次核试验后，中国共产党决定：如果朝鲜承诺停止进一步核试验，中方将在经济和军事方面对朝扩大援助，保证金正恩政权。该报道是否属实？

答：一句话：Fake news（假新闻）。

问：刚才提到的事情恰好发生在中印上个月举行边界问题特别代表第20次会晤之际。这是否能看作是双方的又一次对峙？

答：在双方努力下，去年发生的洞朗事件得到了和平解决。去年年底，两国还举行了中印边界问题特别代表第20次会晤，对外发出了积极信息。希望双方能保持中印关系向前发展的积极势头并共同努力维护两国边境地区的和平与安宁。我刚才说了，这符合中印两国共同利益。

问：据报道，美常驻联合国代表黑利2日声援伊朗的反政府示威，否认伊朗政府指控美国在背后策划的说法，并将在未来几天要求联合国安理会和日内瓦人权理事会就伊局势召开紧急会议。中方对此持何立场？

答：我昨天已经说过了，中方希望伊朗保持稳定，实现发展。

问：据报道，美国以担忧美国公民数据安全性为由，拒绝了蚂蚁金服收购美国速汇金的申请。中方对此有何评论？

答：我们多次说过，中美经贸合作的本质是互利共赢的。中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则，在遵守当地法律法规的基础上对外开展投资合作。同时，我们也希望美方能为中国企业赴美投资兴业提供一个公平的、可预期的环境。

我们愿同美方本着相互尊重、合作共赢的精神，推动两国经贸合作不断取得更大发展。这符合两国和两国人民利益。

问：《华盛顿自由灯塔报》2日报道的内容来自一份曝光的中共中央办公厅的文件，请问这份文件是否属实？中方对此有何评论？

答：一句话：Fake document（假文件）。稍有常识的人都能看出来文件是伪造的。

问：据报道，美国智库欧亚集团称，2018年，全球将继续陷入地缘政治衰退期，而中国试图填补美国留下的全球领导力空白，将是2018年全球最大的风险。中方对此有何回应？

答：我们多次说过，作为原则，我们一般不对专家学者和媒体智库的观点或看法作出具体回应。

这里我想指出的是，中共十九大为进入新时代的中国外交确立了总目标，那就是推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体。我们秉持共商共建共享的全球治理观，在国际事务中，我们无意领导谁，也无意取代谁。

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