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严寒天气侵袭美国东海岸

2018年01月03日16:27  来源：新华网
 

受北极气团影响，寒流２日继续侵袭美国东海岸等地区，导致至少７人死亡，多地学校因天气原因停课。据美国气象部门预报，美东部分地区还将于本周晚些时候迎来暴风雪天气。

美国国家气象局当天在社交媒体上说，从当前到本周末，北极气团将继续覆盖美东地区三分之二的地域，并将带来低温和寒风天气。

据美国国家气象局发布的最新暴风雪预警，３日至４日，佛罗里达州北部至南卡罗来纳州预计迎来雨夹雪天气，美东大西洋沿岸中部至东北部新英格兰地区预计迎来降雪。

在过去几天，严寒天气笼罩美国大部分地区，包括内布拉斯加州奥马哈、南达科他州阿伯丁等不少城市的低温纪录都被打破。

马萨诸塞州波士顿市连续７天最高气温低于零下６．７摄氏度，与近百年来的最低气温纪录持平。

纽约州的格伦斯福尔斯市２日气温跌至零下３１摄氏度，为１９６８年来最冷的一天。位于美国和加拿大边境的尼亚加拉大瀑布已经结冰。

美国东海岸多地，户外劳动者在严寒天气中挣扎。美国地方政府官员呼吁东北部地区民众，看到因寒冷处于危险状态的人要立即通知社会福利部门。

华盛顿市长缪里尔·鲍泽在社交媒体上说，希望每一位居民都有栖身之处并能够保持温暖。

据美国国家气象局预测，气温将于本周中有所回升，不过美东地区届时预计将迎来降雪，其中纽约市降雪量预计将达５至１０厘米。

据悉，降雪量最大的地区将包括罗得岛州南部、波士顿并向北延伸到缅因州，缅因州东南部降雪量预计将达３０至３８厘米。

在美国东南部地区，佛罗里达州北部城市预计迎来冻雨天气，佐治亚州和南卡罗来纳州沿海地区预计２日晚间迎来降雪。

在得克萨斯州大部分地区，寒冷天气预计持续整夜。休斯敦市警察局局长２日在社交媒体上说，１日晚间有２人死亡，或与天气寒冷有关。

另据美国媒体报道，威斯康星州密尔沃基市和丰迪拉克县分别有２人和１人死于低温严寒；西弗吉尼亚州和密歇根州也分别有１人被冻死。

艾奥瓦州、马萨诸塞州、印第安纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州等地的学校纷纷停课，另有很多户外活动因天气寒冷被取消。（记者孙丁 徐剑梅）

(责编：饶竹青(实习生)、刘洁妍)
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