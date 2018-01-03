综述：《自然》列出2018值得期待科学事件

新一年科学界有什么值得我们关注的事情？从各国耗资巨大的太空任务到基因编辑，英国《自然》杂志２日选出了多项可能在２０１８年会给科学界带来影响的事件。

人类对宇宙的探索将在新一年延续下去。《自然》发表的总结文章说，加拿大“氢强度图谱实验”项目在今年会开始全面运行，这有助科学家获取更详细数据来解开一些宇宙谜题。４月，天文学家也将用欧洲“盖亚”空间探测器获取的第二组数据集来分析银河系超过１０亿颗恒星的位置和运行状态，加深他们对银河系的认识。

中国计划在２０１８年开展嫦娥四号任务，将探测月球背面区域。印度也计划在今年发射“月船２号”太空飞行器对月球开展相关探测。日本和美国的探测器预计会在今年与各自的目标小行星会合，采集样本并送回地球。此外，美国的波音和太空探索技术公司计划在今年开展将宇航员送往国际空间站的任务。

疾病治疗方面，今年也可能迎来不少突破。文章说，已经有越来越多的尝试将类似ＣＲＩＳＰＲ–Ｃａｓ９这样的基因编辑工具引入临床治疗中。首个采用ＣＲＩＳＰＲ技术工具的一期临床试验将在今年４月结束，主要目的是通过修改免疫细胞来治疗肺癌。一些公司也尝试在试验中让经基因工程处理过的噬菌体借力ＣＲＩＳＰＲ系统来对抗耐药细菌。年底前，日本会开展首个利用诱导多能干细胞治疗帕金森病的试验。癌症治疗上也可能出现新进展。在基因测序帮助下，科学家有望深入了解那些影响癌细胞生长的基因。

气候变化方面，文章指出签署《巴黎协定》的各国将展示他们实现温室气体减排承诺的最新进展。根据《巴黎协定》，各方以“自主贡献”方式共同应对气候变化，目标是将全球平均气温控制在较工业化前水平升高２摄氏度之内，并为把升温控制在１．５摄氏度之内而努力。

欧洲核子研究中心的实验显示，有关粒子加速的新方案具有可行性，现在他们需要真正付诸实施。如果成功，这项技术能最终帮助科学家造出体积更小、成本更低的对撞机。

今年的国际计量大会上，与会代表将审订新的国际单位制修订案，包括千克、开尔文、摩尔、安培这些基本单位预计会被重新定义。如果最终获大会认可，这些新修订的计量单位将在２０１９年５月开始生效。

此外，《自然》杂志还把有关古人类在美洲大陆迁移的研究、“欧洲Ｘ射线自由电子激光”项目助力科学家了解物质在极端状况下的变化、美国中期选举和英国“脱欧”对科学界的影响等列为今年受关注的事件。（记者 张家伟）

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