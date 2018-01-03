综述：2017年北美电影票房总收入史上第三高

根据美国相关专业统计机构日前发布的最新统计数据，２０１７年北美电影票房总收入达１１１．２亿美元，比２０１６年的历史最高票房收入下降约２．３％，并略低于２０１５年，创下史上第三高的佳绩。迪士尼公司则蝉联北美年度票房收入冠军。

康姆斯科分析公司公布的最新数据显示，去年北美全年票房虽未保持继续增长势头，但总额仅次于２０１６年创下的历史最好票房成绩１１４亿美元以及２０１５年的１１１．４亿美元。

根据专业票房统计网站美国票房网的数据，去年仅新上映８部影片的迪士尼公司夺取了北美全年总票房约２１．２％的份额，继续领跑北美年度票房。华纳兄弟影片公司去年新上映了２０部影片，约占北美全年总票房的１９．１％。排名第三的环球影业去年所占份额约为１４％，新上映影片１６部。２０世纪福克斯公司和索尼影业则分列第四、第五位，所占份额分别约为１１.９％和８.８％。

迪士尼公司去年１２月１４日宣布与２１世纪福克斯公司达成协议，计划以约５２４亿美元收购后者重要资产，包括后者的子公司２０世纪福克斯公司。如果合并获得批准，两者的市场份额将达到惊人的３３．１％，其北美票房老大地位未来将更加巩固。

迪士尼公司的精品战略继续获得成功，新上映的８部影片在年度票房收入前五名中占据了３席。其中，最新一部星战影片《星球大战：最后的绝地武士》上映仅半个月，就取得了５．３３亿美元的票房成绩，一举成为２０１７年北美年度票房收入最高的影片；真人版《美女与野兽》收获５．０４亿美元，为北美年度票房收入第二高的影片；另外一部影片《银河护卫队２》以３．８９亿美元排名第四。前五名中的另外两部电影分别是：华纳兄弟的《神奇女侠》，以４．１２亿美元排名第三；索尼影业的《蜘蛛侠：英雄归来》以３．３４亿美元排名第五。

康姆斯科分析公司的票房分析专家保罗·德加拉贝迪安对新华社记者说，去年北美票房总收入能突破１１１亿美元实属不易，尤其是经过了一个惨淡的夏天。２０１８年如果想继续把观众从家中吸引到电影院来，好莱坞必须创作出更多能带来新鲜感的影片。（记者 高山）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)