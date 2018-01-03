伊朗跨年示威因何而起？又会如何收场？

1月2日，伊朗多个城市的抗议活动已持续近一周，已造成20多人丧生。美国总统特朗普连发6条推特，称伊朗“到了做出改变的时候”。伊朗总统鲁哈尼则迅速怼了回去，直指特朗普“没有权利同情伊朗人”。伊朗到底发生了什么？它与美国的恩怨在新一年又将如何演绎？

抗议不全为鸡蛋涨价

乍看之下，此次肇始于伊朗东部圣城马什哈德的示威，罪魁祸首似乎是鸡蛋——游行最初因民众上街抗议鸡蛋涨价引发，但实际原因却更为复杂。

中国前驻伊朗大使华黎明表示，示威出于经济因素，也与伊朗国内强硬派与改革派的斗争有关，且不排除西方施加影响的可能。

具体而言，伊朗伊斯兰革命结束近40年来，伊朗虽成为中东有影响力的大国，但民生问题始终没有得到很好解决，为示威爆发埋下种子。尤其在伊核问题全面协议签署后，民众对鲁哈尼政府改善经济抱有期待。但两年多过去，老百姓没有看到生活有太大起色——通胀率达到两位数，年轻人失业率近三成，这些都成为示威的导火索。

其次，由于马什哈德是伊朗保守派重镇，因此不少分析人士认为，此次示威是伊朗强硬派精心策划、试图削弱鲁哈尼的行动。去年5月大选中，鲁哈尼击败保守派宗教人士莱希连任，后者正是马什哈德地区重要的宗教领袖。然而，令强硬派始料未及的是，抗议活动超出他们的控制：游行由抗议经济状况演变为对伊朗政教合一制度、中东政策的攻击，并迅速蔓延至全国多地。

最后，美国始终没有放弃对伊朗渗透、搞颜色革命的图谋。美联社报道，示威发生后，伊朗采取限制社交媒体的做法。可以预料，西方媒体接下来会继续借题发挥，炒作此事并对伊朗施加压力。

有分析人士指出，伊朗的经济困境也与其对外政策有关。作为中东什叶派大国，伊朗与以沙特为首的逊尼派阵营展开对抗，持续支持叙利亚巴沙尔·阿萨德政府、也门胡塞武装和黎巴嫩真主党，包括向这些什叶派政治力量免费提供石油。有报道称，伊朗每年向巴沙尔政府提供数十亿美元经济援助。这一政策虽有利于增强伊朗在中东的政治影响力，但加重了国家的经济负担。特别是近几年国际油价下跌和国际制裁致使伊朗财政收入减少，鲁哈尼政府实施财政紧缩政策，因此示威者不满伊朗在邻国投入巨大资源，拖累国内民生。

事态能“软着陆”吗

华黎明认为，目前看来，鲁哈尼希望事态“软着陆”，故表态温和，称伊朗人民有权抗议和批评当局，但抗议行动不应带来暴力事件和破坏公共财产。另一方面，伊朗伊斯兰革命卫队、警察和民兵对示威总体显现克制，防止出现强硬举动刺激民意。眼下，德黑兰等部分地区局势得到控制，当局表现出很高的组织、动员和掌控能力。如果没有其他意外事件刺激局势走向恶化，事件应该不至于掀起太大波澜。

美国有线电视新闻网（CNN）指出，2009年伊朗大选候选人穆萨维要求取消大选结果，百万人予以支持并上街游行。与2009年的那次游行相比，此次抗议规模相对较小，显得更加零星分散，缺乏明确的领导者，目标也发生改变。抗议者毫不妥协的反政府口号表明，他们可能属于那些没有在去年大选中投票的人群。大多数分析人士并未密切关注这一人群，因为后者没有成为伊朗近代史上政治变革的中心，他们也没有能够召集如此规模抗议的记录。正是因为这是一种新现象，所以预测抗议活动将如何演变更具挑战性。这也解释了为什么迄今政府反应相对温和。鲁哈尼可能估计抗议活动会自行消失，甚至利用此次事件对强硬派施加影响力，以求推动改革惠及民生。

特朗普为何高调发声

对于伊朗此次示威浪潮，特朗普连发6条推特，与前任美国总统奥巴马对待2009年伊朗大规模抗议的态度截然不同。2009年，奥巴马反应谨慎，担心强有力的干预会让美国成为伊朗人民的众矢之的。而此次特朗普和他的团队则“兴高采烈地与伊朗抗议者为伍”，公开支持伊朗政权更迭。

“政客”网站发文指出，今年1月12日到1月17日间，多项与伊朗相关的豁免条款到期，有待特朗普重新评估后做决定。上海外国语大学东方语学院教授程彤表示，毫无疑问，特朗普将利用伊朗示威一事做文章，并抓住伊核协议不放，迫使伊朗进行战略收缩和体制变革。这种压制会越来越紧，这也是给中东盟国一个交代。目前，以色列和加拿大明确呼应特朗普，但欧洲表态暧昧。这折射出欧盟经济低迷，看重伊朗市场，不愿中东生乱后加重难民潮负担，因此出于自身利益考虑，与美国在伊核协议的存废上存在立场差异。“特朗普想废除伊核协议的倾向很明显，也是其上台时做过的承诺。但问题是美国的机制、欧洲的压力都会对他形成制约。”

华黎明认为，特朗普紧盯伊核协议和耶路撒冷地位问题，与其说是一种中东政策，不如说是出于国内解困的需要，为了兑现或部分兑现竞选承诺，拼搏中期选举。如果共和党在中期选举中失势，那么特朗普的处境也岌岌可危。因此，他今年能做的就是巩固票仓，做一些符合共和党新保守主义者们期待的事。至于伊核协议，要看各方斡旋结果。可能会出台一个新方案，限制伊朗的导弹试验，这样更容易让欧洲接受。（张全）

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