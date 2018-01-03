博科圣地“死而复生”指挥官发布视频称状态良好

人民网北京1月3日电 （记者 王欲然）媒体报道，日前极端组织博科圣地指挥官阿布巴卡尔·谢考在发布的一段视频中声称，对尼日利亚近期发生的多起暴力袭击事件负责。

“我们的状态良好，并无大碍.”谢考在这段长达31分钟的视频中用尼日利亚北部地区的豪萨语说道：“尼日利亚军方和警方以及围剿博科圣地组织的人对我们会束手无策，我们在迈杜古里等地发动了袭击，而且所有的恐怖袭击事件都是由我们策划发动的。”谢考还在视频中透露，该组织武装分子近日在迈杜古里枪杀了至少25人”

目前，尼日利亚安全局势仍在恶化，暴力袭击事件愈发激烈。民众对政府宣称的博科圣地组织已被“消灭”的消息产生质疑。

法新社报道称，这段视频发布时间正值尼日利亚军方一个哨所遭到袭击后。尼军方当时正在该国东北部城市迈杜古里郊区的一处村庄与武装分子交火。军方称，双方战斗持续了一个小时，尼军士兵遭到抵抗。

媒体统计，2017年11月，至少有50人在阿达马瓦州的一座清真寺内遭遇自杀式炸弹袭击而丧生。随后也发生了多起暴力袭击事件。

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