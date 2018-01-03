驻阿根廷大使杨万明：十九大为中拉关系带来新机遇

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人民网讯 据外交部网站消息，1月2日，驻阿根廷大使杨万明在阿号角报发表题为《中共十九大为中拉关系发展带来新机遇》的署名文章。

杨大使指出，中国共产党第十九次全国代表大会不仅引领中国特色社会主义进入了新时代，也为中国与世界的关系发展描绘了新前景。位于新历史坐标下的中拉关系，合作动力将更强劲，对接领域将更宽广，战略协调将更深入，文明交融将更密切。2018年，中拉论坛第二次部长级会议 、二十国集团峰会相继在拉美召开；中国将庆祝改革开放四十周年，并首次举办国际进口博览会。这些重要议程都是切实推动新时期中拉关系全面深入发展的良好契机。

杨大使表示，希望双方从共同推动构建中拉命运共同体高度出发，进一步汇聚智慧、密切合作，更好把握机遇、应对挑战，为深化平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系贡献力量。

文章全文如下：

近期，中国共产党第十九次全国代表大会受到拉美各界的广泛热议。这次历史性会议不仅引领中国特色社会主义进入了新时代，也为中国与世界的关系发展描绘了新前景。这一新历史坐标下的中国，将对中拉关系发展带来哪些机遇？我认为，至少有以下几方面值得关注。

一是合作动力更强劲。中国是世界第二大经济体，对外投资和贸易平均每年直接拉动各国创造1500万个就业岗位，对世界经济增长贡献率超过30%。十九大提出，中国将继续全面深化改革，坚持扩大对外开放，深入推进“一带一路”国际合作。未来15年，预计中国将进口24万亿美元商品，对外投资额将达到2万亿美元。迈入经济高质发展阶段的中国，消费结构、产业结构正加快升级，对拉美优质特色消费品的需求大幅增加，这将拉动拉美对华出口增长。同时，中国拥有大量优势产能和性价比高的装备，契合拉美地区完善互联互通建设、提高生产竞争力水平等发展需求。期待双方更好把握机遇，让中国的市场、资本、技术优势为拉美可持续发展注入动力。

二是对接领域更宽广。十九大指出，中国将走“创新、协调、绿色、开放、共享”发展道路。一方面继续推进创新驱动战略，推动互联网、大数据、人工智能等新技术同实体经济深度融合，带动产业转型升级。另一方面继续加强生态文明建设，着力发展绿色金融、节能环保、清洁生产和清洁能源产业。拉美各国也面临新一轮技术革命和气候变化带来的挑战。中拉双方可就此加强沟通，将技术研发、人才培养、清洁能源、环境治理、生态安全等作为拓展合作的新疆域。今年，中国企业参与建设的阿根廷胡胡伊省高查瑞光伏发电项目就是一个范例。期待中拉开展更多科技含量高、节能环保的项目，为双方务实合作提供新的增长点。

三是战略协调更深入。当今世界正经历深刻变革，全球性挑战增多，世界上的事情越来越需要各国共同商量着办。十九大明确，新时代中国特色大国外交要推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中国将秉持共商共建共享的全球治理观，主动参与和推动经济全球化进程，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。中拉同为重要新兴力量，在诸多国际和地区事务中有着广泛的共同利益和相似的立场。双方应围绕国际金融体系改革、G20、金砖国家、亚太区域合作、气候变化、粮食安全等广泛议题进一步加强战略协调，更好维护发展中国家的共同利益。

四是文明交融更密切。十九大提出，要加强中外人文交流，增进同世界各国的思想沟通和文明交流，夯实中外友好的民意基础。中拉都拥有悠久历史和独特文化，应进一步加强双方智库、媒体、文艺等各界人文交流，拓展文化、教育、体育、旅游等领域合作，为深化双方关系提供更坚实的支撑。未来五年，中国出境游客将达7亿人次，双方有关部门应加快落实便利政策，为中拉民众互访提供支持。

明年，中拉论坛第二次部长级会议将在智利召开。阿根廷将举办二十国集团峰会，这也是该峰会首次在南美地区举办。中国将庆祝改革开放四十周年，并首次举办国际进口博览会。2019年，中国将举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。这些重要议程都是切实推动新时期中拉关系全面深入发展的良好契机。希望双方从共同推动构建中拉命运共同体高度出发，进一步汇聚智慧、密切合作，更好把握机遇、应对挑战，为深化平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系贡献力量。

(责编：樊海旭、常红)