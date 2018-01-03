外媒：英国寻求在“脱欧”后加入TPP？

英国金融时报网１月３日报道称，英国就加入TPP展开了非正式会谈，但其加入必然得等到TPP完成协议修订，且英国与欧盟就英国“脱欧”后关系达成一致之后。

TPP是奥巴马政府的一项重要举措，而美国现任总统特朗普在２０１７年１月让美国退出TPP，似乎重创了该协定。

英国贸易大臣格雷格·汉兹表示，英国加入TPP不受地域限制。“在所有这一切中，没有什么被排除在外。”他告诉英国《金融时报》，“在这种多边关系下，并不存在任何地域限制。”

然而，英国几乎必定得等到TPP本身完成协议修订，以及英国与欧盟就英国“脱欧”后关系达成一致之后才能加入TPP。

TPP成员国的官员们表示，他们预计将在２０１８年初签署修订后的协议，但目前他们正努力解决加拿大提出的一些问题。一名官员表示，在英国达成“脱欧”协议前讨论英国加入TPP“为时太早”。

在２０１５年初步达成时，TPP被设想为一个“区域经济一体化平台”，而不是一个可能包含欧洲成员国的贸易集团。然而，一些TPP成员国现在乐见另一个西方七国集团(G7)经济体加入TPP。近几个月，英国官员在与澳大利亚、新西兰和其他TPP成员国的官员会面时提出了这个想法。

工党批评了英国政府对TPP的兴趣，称英国应该把重点放在离本土更近的地方，尤其是英国与欧盟的“关键的未来贸易安排”。“当然，TPP可能是有帮助的，但这不是主要大事，目前政府把这个问题搞砸了，”影子贸易大臣巴里·加德纳说。

从法律上说，英国在预定于２０１９年３月完成的“脱欧”前无法签署贸易协定。比起与各成员国协商单独的贸易协议，加入TPP的过程可能不那么漫长，但贸易部也可能决定谋求达成双边协议，其大部分工作集中于吸引对英国的直接投资。

TPP的初衷是提高美国在亚洲的影响力，但特朗普和其前对手希拉里·克林顿都批评该协定对蓝领就业岗位的可能影响。

英国内阁还未就英国可能加入TPP一事展开讨论。英国环保大臣迈克尔·戈夫曾在２０１７年１２月表示，英国议会对任何贸易协定都有有效的否决权。

(责编：朱欣(实习生)、常红)