美国就反恐问题对巴基斯坦再施压

新华社华盛顿１月２日电（记者 刘晨 朱东阳）美国白宫２日继续对巴基斯坦发出强硬表态，要求巴方在反恐问题上“付出更多”，声称美方将在近期采取具体措施向巴方施压。

白宫发言人桑德斯在当天记者会上说，巴基斯坦“可以付出更多来阻止恐怖主义”，而美国也“想要他们这么做”。桑德斯还说，美国可能在“未来２４到４８小时内”公布向巴基斯坦施压的具体措施。

美国常驻联合国代表黑莉当天早些时候对记者表示，美国仍将暂停对巴基斯坦２．５５亿美元的军事援助。

美国政府曾多次抨击巴基斯坦反恐不力。最新一轮“口水战”始自美国总统特朗普新年伊始在社交媒体推特上的一条推文。特朗普说，美国过去１５年向巴基斯坦提供３３０多亿美元援助，“巴基斯坦却愚弄美国领导人”。特朗普指责巴基斯坦“给恐怖分子提供庇护”，并声称“再也不能这样下去”。

美方此番言论引起巴方强烈不满。据报道，巴方１日晚召见美国驻巴大使戴维·黑尔，就特朗普的表态提出抗议。巴国防部长胡拉姆·达斯特吉尔汗当天在推特上回应说，巴基斯坦作为美国的反恐盟友在过去１６年里向美国开放陆路和空中交通，提供军事基地和情报合作，但美国“除了谩骂与怀疑，什么也没给我们”。

去年８月，特朗普公布美对阿富汗问题和南亚地区的新战略，指责巴基斯坦为塔利班等组织提供“庇护”。去年９月，美国务院表示，已暂停对巴方２．５５亿美元的军事援助，巴方需在消除境内恐怖组织“庇护所”以及阻止阿富汗境内恐怖分子越境袭击方面作出更多贡献后才能获得拨款。

巴基斯坦政府多次驳斥美方有关反恐问题对巴方的指责，并对美方忽视巴方的反恐贡献表示失望。

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