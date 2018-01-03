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德国反垄断当局考虑处罚脸书

乔继红　朱晟

2018年01月03日13:02  来源：新华网
 

新华社柏林１月２日电（记者乔继红 朱晟）德国联邦卡特尔局２日表示，因美国社交媒体脸书（Ｆａｃｅｂｏｏｋ）肆意收集和使用德国用户个人信息，可能对脸书采取处罚措施。

德国联邦卡特尔局局长安德烈亚斯·蒙特当天对《莱茵邮报》说，该机构对脸书收集和使用个人信息的方式感到担忧，认为脸书可能滥用了自己的市场权力。

蒙特说，脸书从自身及下属社交平台Ｉｎｓｔａｇｒａｍ和Ｗｈａｔｓａｐｐ自动收集和使用用户信息，而用户对此并不知情，也无法拒绝。他说，如果脸书不改变这种方式，德国联邦卡特尔局将对其进行处罚。

虽然脸书的欧洲总部位于爱尔兰，但蒙特认为，德国联邦卡特尔局仍然可因德国公民权利受损对其实施处罚。

脸书在德用户数量约３１００万。上月中，德国联邦卡特尔局在初步评估后认为，脸书在德国社交网络市场占据支配地位。

脸书是全球规模最大、用户最多的社交媒体，通过收集和分析用户数据定向投放广告是脸书的主要盈利模式。２０１６年，脸书全球广告收入为２６９亿美元，几乎是其全部营业收入。

除了反垄断当局的压力，脸书等社交媒体巨头在德国经营还面临法律环境收紧的挑战。德国司法部最新宣布，将从今年１月初推出在线表格，供网民投诉对被举报的网络违法言论处理不力的情况，相关社交媒体可能因此被处以最高５０００万欧元的罚款。

(责编：朱欣(实习生)、刘洁妍)
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