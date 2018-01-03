养老金报告：中国应多层次构建长期护理保险制度

人民网讯 近日发布的《中国养老金发展报告 2017》的“境外经验篇”对 5 个实行长期护理社会保险制度的国家以及新加坡和我国台湾地区的长期护理筹资计划进行了逐一研究。认为中国应建立多元化和多层次保障体系，多层次并举构建长期护理保险制度。

报告指出，荷兰为最早建立长期护理社会保险制度的国家，运行半个多世纪以来，覆盖面广、待遇水平高造成了财务压力，直接推动 2015 年改革。德国最早出台独立的长期护理保险法案，长期护理的社会保险和强制商业保险分别覆盖 90%和 10%人口，运行 20 多年，用提高缴费率化解基金支付压力，用建立储备基金应对未来支付压力。以色列长期护理保险制度的老年覆盖率最高、占比超过 15%，因缴费率很低，60%以上的资金来自其他险种的结余。日本高龄老年人占比最高，在长期护理保险制度出台前已建成较为完善的护理服务体系，财政负担一半的支出，从而将基金支出规模和个人自付负担降至更小，尽管如此仍面临费率不断上升的压力。韩国制度起步的人口与社会条件更接近中国，筹资和待遇均采取谨慎起步，并着力发展护理服务，改革重点也集中在加强服务体系管理上。新加坡采取“政府主导、商业承办”的制度模式，40 岁以上人口中约 65%加入到“乐龄健保计划”，低保费、广覆盖、低给付，并辅之“乐龄健保补充计划”以提高待遇，其“自动加入、选择退出”机制颇具特色。台湾地区为应对老龄化，着力发展培育长期照护服务，并正处于由税收筹资转向保险缴费筹资的改革探索中。

在两个国际比较分报告中，分别从美英德日的长期护理筹资模式比较和德日韩制度借鉴两个角度，总结制度建立背景、设计理念、运行经验，提出从“未富先老”的基本国情出发，建立多元化和多层次保障体系，制度设计时重点关注融资成本、待遇水平、覆盖面和资格认定、服务供给质量等关键问题，并注重制度参数的弹性。

报告的“补充保险篇”对国内外商业长期护理保险发展做了历史回顾和深入分析：我国商业长期护理保险从 2005 年开始至今经历了早期探索、高速发展和全新发展等三个时期，已有 12个公司涉及此类产品开发，但市场规模很小；国外商业长期护理保险有美国的自愿性、德国的强制性和新加坡的半强制性三类典型代表，在需求和供给两方面的多种因素阻碍市场的扩大。两个分报告分别对美国和法国这两个世界最大的商业长护险市场做了研究：美国最大长护险公司 Genworth 的经验展示了传统定价策略的不足，而法国健康领域最大的相互保险机构 MGEN 的实例展示了非营利机构在长护险市场的优势。

在亚洲这个“儒文化”盛行的区域，长期护理市场偏好于均衡保费、终身保障、附加价值、增值服务，负担能力弱但需求标准高，也使商业长期护理保险的发展离不开政府组织的社会保险的“互补”，显示多层次并举在长期护理保险体系构建上的重要性。（常红）

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