俄媒体评选2017年最有趣科学发现

新华社北京１月３日电 科学发现并不总是深奥难懂，２０１７年就有不少充满趣味的科学发现颠覆了我们的认知。俄新社科学频道近日播发《２０１７年十大趣味科学发现》一文，盘点了过去一年令人意想不到的科学发现。

——霍比特人并非现代人同类

电影《魔戒》中的小矮人霍比特人也存在于现实中。２００３年，科研人员在印度尼西亚弗洛勒斯岛上发现了这种身高一米左右的古人类化石。关于他们在进化树上位居何处，学界一直争论不休。科学家认为，这种一米高的生物是直立人后裔或退化的克罗马努人。新研究则对这一看法表示质疑。岛上的霍比特人至少生活在７０万年前，这意味着这一分支可能在２００多万年前分离出来，与现代人类的生存年代相差甚远。

——甜味剂或可避孕

吃糖也能避孕？科学家找到了人造甜味剂赤藓糖醇更好的利用方式。科学家通过分析昆虫实验结果发现，尝过赤藓糖醇的成年果蝇不再繁殖，而幼虫如果在这种人造糖中培育将肯定死亡。目前尚未发现赤藓糖醇对哺乳动物的有害后果。

——小酌有益于外语表达

人们常说“酒后吐真言”。欧洲一项联合研究显示，小酌有助提升人的外语表达能力。欧洲科学家对掌握荷兰语的德国男性研究后发现，与摄入不含酒精饮品的研究对象相比，摄入低酒精饮品的人外语表达水平得分要高，特别是他们的荷兰语发音。研究人员猜测，出现上述情况可能是因为酒精提升了研究对象的自信，减轻了他们的社交焦虑。

——黄皮肤男性更具吸引力

多吃胡萝卜或许能让男性变得更迷人。科学家发现了男性外表吸引人的新秘密——肤色是橘黄色或黄色的男性更受女性青睐。研究人员发现，因类胡萝卜素造成的肤色黄度增加对女性更具吸引力。此外，澳大利亚麦考里大学研究人员还发现，食用蔬菜水果较多的男性，体味更吸引人、更健康。

——失败的丰唇术

被不少爱美女性追捧的“丰唇术”并非能达到预期效果。科学家研究发现，硅胶嘴唇往往看上去不自然，会让追求者望而却步。为了防止“过犹不及”，美容师应当阅读科学文章，了解用硅胶丰唇的剂量。

——聪明人将变少？

这是一个让聪明人有危机感的发现。研究冰岛人口遗传的科学家发现，冰岛高智商人群所生孩子的数量比其他人少６％。这意味着，知识丰富从进化角度来看是不利的。

——在游泳池小便有何危害

恐怕全球很多游泳池都面临尿液超标问题。加拿大科学家调查了加拿大西部艾伯塔省省会埃德蒙顿市的几个公共游泳池，发现其中有大量尿液。人们３周内竟然能在一个泳池中排出７５升新陈代谢液体。尿素与泳池里的漂白粉进行反应后，会生成三氯胺类有毒物质，令眼睛和肺发炎。

——“隔代亲”引发儿童肥胖

中国多有让家中老人帮忙带娃的传统，但是这种“隔代亲”可能引发儿童肥胖。中国科学家通过分析广州家庭调查数据发现，由老人带大的城市中小学生更可能患肥胖症。

——丘吉尔相信存在外星人

１９３９年底，英国前首相丘吉尔撰写了一篇题为《我们是否是宇宙中的唯一？》的论文，但并未发表。位于美国密苏里州富尔顿的国立丘吉尔博物馆馆长找到了原稿，并交给天体物理学家马里奥·利维奥，由其刊发在《自然》杂志上。学者们高度评价这位著名政治家的论文，丘吉尔以通俗的形式阐述了对宇宙生命的观点，这些观点至今仍不过时。丘吉尔不认为人类是宇宙进化的顶峰，并设想宇宙中存在数十万个适宜孕育生命的星系。

——登月“怀疑论者”的心理

多年来，很多人质疑１９６９年阿波罗１１号登月事件的可信性。科学家们对诸如此类科学怀疑论者观察了一段时间后，得出结论认为，那些坚决否定已被证明的科学和医学事实的人并非因为无知或固执，而是出于对背叛自己个人原则的恐惧。比如对于那些气候变化论反对者、疫苗反对者等，要给他们看数字并摆事实讲道理。一开始就应让怀疑者明白，科学不会蓄意侵害他们世界观的根基，然后再介绍新事物。

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