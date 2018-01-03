全球应对人口老龄化 中国将实现养老金全国统筹

中国正处于人口老龄化的急速发展期，党的十九大报告提出：“实施健康中国战略”。“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。”。在应对老龄化问题上，有哪些国家的经验值得学习借鉴，本网为您一一梳理。

中国：养老金全国统筹制度改革将实现

“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国老龄事业改革发展和养老体系建设的重要战略窗口期。让老年人能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安，不仅是每个人的心愿，也是全面建成小康社会的要求。随着《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》的出台，我国养老服务体系不断完善顶层制度设计，深入细化基层服务，老年人的参与感、获得感和幸福感不断加强。

规划为“十三五”时期我国老龄事业和养老服务体系建设描绘了清晰的蓝图。到2020年，老龄事业发展整体水平明显提升，养老体系更加健全完善，及时应对、科学应对、综合应对人口老龄化的社会基础更加牢固。多支柱、全覆盖、更加公平、更可持续的社会保障体系更加完善。居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。有利于政府和市场作用充分发挥的制度体系更加完备。老龄事业发展和养老体系建设的法治化、信息化、标准化、规范化程度明显提高。支持老龄事业发展和养老体系建设的社会环境更加友好。

中央经济工作会议提出，改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹。2018年中国将迈出基本养老保险全国统筹的第一步，实行中央调剂制度，均衡不同地区的养老保险负担。至此，推进了20多年的养老金统筹制度改革终于将在今年“兑现”。

美国：“居家养老”受青睐

美国是世界上建立养老保险制度较早的国家之一。1935 年美国颁布了《社会保障法案》，建立起养老、遗属及残障保险制度。随着财政困难、婴儿潮一代老龄化等问题的出现，单纯依靠政府的养老保障模式出现危机。为此，美国开始推行多支柱养老保险模式，先后多次颁发了养老相关的法案。

这些法案引导雇主为其雇员建立补充养老保险制度，并鼓励发展个人养老储蓄，以作为基本养老保险的补充。经过不断调整与发展，美国逐步形成了包括国家基本养老保险、雇主养老保险和个人储蓄养老保险在内的“三支柱”养老保险体系。

近年来，居家养老深为美国社会所青睐，所谓居家养老，是将居家与社会服务相结合的养老方式，即老人住在家中，由社会来提供养老服务的一种养老方式。

日本：延迟退休年龄 政府率先行动

日本是全球老龄化问题最严重的国家之一，据日本总务省2017年9月公布的人口估算数据报告显示，日本全国90岁以上人口数量达206万，比去年增加了14万。这也是日本90岁以上人口数量首次突破200万大关。

为应对老龄化这一问题，日本建立并不断完善养老、医疗、介护等社会保障制度，出台了老年人就业、支持企业参与养老事业等相关政策，形成较为完整的体系。在相关政策引导下，企业、社会主体积极参与养老事业，形成发展养老事业的合力。

此外，日本还在讨论将国家公务员和地方公务员的退休年龄由目前的 60 岁推迟到 65 岁。日本政府将以从 2019 年度开始分阶段推迟的方案为中心进行调整，同时还将制定削减公务员总人事费用的综合对策。日本要通过这种方式在老龄化加剧的情况下保证劳动人口，日本政府希望通过自身率先行动来带动企业也推迟退休年龄。

澳大利亚：实行“政府兜底”普惠制养老体系

澳大利亚是世界上实行社会福利制度最早的国家之一，由于国家税收充裕且人口少，澳大利亚建立起“政府兜底”模式的普惠制养老体系、免费医疗保障和配套服务。

澳大利亚人退休后的生活费首先来自个人在工作期间存下的养老公积金。政府立法强制雇主为雇员额外拿出工资一定比例的数额作为雇员养老公积金，雇员退休时能取出这笔钱。澳大利亚公民还可以自愿缴纳养老金。退休前没有存足养老金的老年人可以申请领取政府退休金，由政府兜底。

然而，近年来，澳大利亚政府兜底的养老体系面临多重挑战。首先是资金不足。随着国际矿业市场长期低迷，严重依赖矿石出口的澳大利亚财税收入增幅明显回落。其次，政府兜底的框架下少数养老组织提供的服务难以令人满意。另外，在政府全面医疗和养老保障下，少数人拒绝就业。

德国：护理保险制度帮助老人安享晚年

德国是欧洲人口老龄化程度最高的国家之一，放眼全球，其老龄化程度仅次于日本。随着老年人增多，需要护理的人数也不断攀升。为了减轻老人及其家人身体、心理以及财务上的负担，德国于1995年推出护理保险制度。

护理保险成为继医疗保险、失业保险、养老保险、法定工伤保险之后，德国社保的第五大支柱保险。护理保险不能承担全部护理费用，部分护理费需要自理。如果老人的退休金或存款不足以支付这笔费用，社会救济部门则会介入，在调查配偶、子女经济状况后，视情况补足护理费缺口。老年人常需要家人的护理。德国政府为此推出护理支持金、护理假等，以便人们协调好事业与家庭的关系。

除推行护理保险和相关假期外，德国政府还从加强咨询、资助无障碍房屋改造、鼓励邻里间互助、支持老人合租房屋享受居家护理、注重护理人员培训等多方面着手，帮助老年人安享晚年。

英国：老龄化加重负担 医疗体系屡遭诟病

英国是世界上较早面临老龄化挑战的国家之一。随着老龄化的加剧，英国也面临劳动力不足、养老金支付困难等问题。在长期应对人口老龄化带来的问题后，英国积累了较为丰富的经验，采取了延迟退休、社区卫生服务养老、利用国际移民等措施，较为成功地应对了老龄化带来的各种社会经济问题。

半个多世纪以来，英国一直奉行英国国民健康服务体系 。这一体系是英国社会福利制度中最重要的一个组成部分，其核心理念是人人平等、人人都能看得起病。然而有评论指出，随着预算紧缩、人口老化以及医疗需求日趋复杂，英国不少医院近年来面临捉襟见肘的困境。

荷兰：吸收多种养老金模式，实行一致的、风险共担的政策

荷兰在福利政策方面十分完善，并成为世界各国学习的典范。这是因为其资金来源的多样性，测量成本的精准性，分配公平性，以及荷兰央行和荷兰金融管理局的有力监督。

荷兰的养老制度吸收了不同的养老金模式，并实行一致的，风险共担的政策，相对较好地解决了人口老龄化问题。

爱尔兰 ：多种类型养老金结合减免政策助力养老事业

在爱尔兰退休后，老人有资格领取多种类型的养老金，根据其缴纳的社会保险数额或财务状况从国家领取养老金。目前，爱尔兰有3种不同类型的，即过渡型、供款型和非供款型。前两种属于国家养老金，是需要按缴纳养老保险金金额发放的养老金，而后者则是申请限定性补助国家养老金。

爱尔兰政府在政策上为老人提供了优厚的条件：70岁以上的爱尔兰居民可以享受水电等生活费用减免的政策套餐，其中包括免除电视许可费以及电费、燃气费当中一项的补助。另外，独居的老人还可以申请租金补助和独居津贴。

瑞士：三大支柱让养老保险制度“稳稳的”

和许多国家一样，瑞士也存在人口老龄化问题，老年人的比例正在大幅增加。但较高的人均收入水平、全民医疗保健体系和强制性养老金制度等，让瑞士成了“最适合养老”的国家。

瑞士养老保险制度主要由基本养老保险、企业职工保险以及多样化的个人养老保险三部分组成。在上述三部分保险的相互支撑与补充下，瑞士退休人员除了通过基本养老保险和企业职工保险，领到相当于退休前工资60%的养老金之外，再加上个人养老保险，保证他们能够过上较为优裕的退休生活。

在政府资助下，当今瑞士形成了三种比较成熟的养老方式：机构养老、居家养老和社区养老，其中大约25%的老年人选择机构养老。养老机构主要包括养老院、护理院和临终关怀机构等。以养老院为例，瑞士政府对其进行资助并严格管理，要求养老院为老人提供专业化护理和人性化服务。入住养老院的老人，视身体状况分为8个等级，平均每位老人配有一个护理人员，每个等级的护理都有相应的工作要求。

西班牙：“消费换养老”模式受欢迎

面对养老金不足等问题，西班牙兴起了一种“消费换养老”的新模式。这是一个长期的、激励式的、通过每日消费来积累自己养老金的过程。消费者在手机上下载相关软件后，每消费一笔钱，扫描消费小票，即有相当于1％消费金额的资金进入自己的养老保险账户。对消费者来说，一生都可以享有商家提供的优惠，同时养老金也有更多积累。（常红 饶竹青 朱欣）

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