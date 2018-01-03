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新年“致命美食”：日本两人因吃年糕死亡 多人情况危殆

2018年01月03日09:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据BBC报道，新年伊始，日本已有两人因被传统美食年糕噎到死亡，还有多人情况危殆。

年糕这种食物看上去无害，但每年都有人因此丧命，日本官方每年也会特地提醒国民，小心食用年糕。年糕其实是圆形糯米饼，松软而耐嚼、造型可爱。制作年糕时，需要先将糯米蒸熟后捣碎。糯米捣碎后制作成年糕形状，再进行烘烤或蒸煮即可。

每年，日本家庭会在蔬菜汤中加入年糕，一起庆祝新年的到来。年糕黏性高且耐嚼。由于它们体积较大，很难一口吞下，在下咽前通常需要费力咀嚼。对于儿童或老人等不能正常咀嚼的人群来说，这种食物可能吃起来比较困难。如果没有充分咀嚼就马虎下咽，黏黏的年糕会附着在喉咙，从而导致窒息。

根据日本媒体报道，每到新年期间，90%因吃年糕噎到而被送往医院的人，都在65岁以上。日本当局每年都会在新年来临之前发出警告，提醒人们在食用年糕前要先将其切成小块，年幼及年长者尤其需要注意。 尽管如此，每年仍然有人因为这种食物死亡。2014到2015年跨年期间，这一数字达到9人，为历年最高。2016年有一人，去年也有两人因此去世。同时，每年因吃年糕而命危的日本人也在不断增多。（老任）

(责编：燕勐、常红)
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