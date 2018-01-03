专家：特朗普的中东战略攻势意在重塑美国影响力

新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会近日在新华网总部举行。在谈及美国总统特朗普承认耶路撒冷为以色列首都时，专家认为，特朗普执意捅耶路撒冷这个“马蜂窝”，一是为了讨好犹太利益集团，稳固选民支持率；二是为了在中东战略中采取攻势，重塑美国在中东的影响力。

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为中国国际问题研究院常务副院长、研究员阮宗泽在发言。新华网发（郭小天摄）

讨好犹太利益集团 稳固选民支持率

2018年，美国将举行中期选举，讨好犹太利益集团对特朗普稳定执政地位并争取下届选举连任至关重要。因而，特朗普不得不在耶路撒冷问题上“破釜沉舟”。中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽强调：“美国以色列公共事务委员会作为美国犹太人庞大的游说集团，已渗透到了美国政治、经济和安全等方方面面。面临中期选举的特朗普需要犹太人的支持。”

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会在北京举行。中国人民大学国际关系学院副院长、教授金灿荣在主旨演讲。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣说，虽然国际社会反对特朗普这么做，但就眼前来讲，他得到的是纯收益：讨好犹太利益集团，稳定国内支持率；在国际上也不至于遭到强硬对抗。

外交学院教授、《外交评论》执行主编陈志瑞认为，在白宫内部，特朗普其实也受到众多“亲以”者的影响，其中包括军人、商人，还有他那位具有犹太裔背景的女婿贾里德·库什纳。

寻求中东战略抓手 重塑美国影响力

陈志瑞说，从大国的中东战略角度看，特朗普一改之前奥巴马政府在中东的战略收缩，转而采取攻势，是为了重塑美国在中东的影响力。对这一事件的介入是美国中东战略的一个重要抓手。如今中东旧格局已被打破，新格局尚未形成，阿拉伯世界几成分裂、内乱的失衡状态，美国、以色列和沙特之间或将达成某种更紧密的合作。

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会成功举行。图为外交学院教授、《外交评论》执行主编陈志瑞发言。新华网发（郭小天摄）。

阮宗泽认为，俄罗斯2015年介入叙利亚战争后，美国在中东的地位就开始被边缘化。因此，特朗普通过一种另类的方式——对耶城的定位，试图改变美国在中东的困境。

陈志瑞预测，由于俄罗斯在中东强势回归，美俄在中东的博弈可能有进一步的大动作。（马艺萌）

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