人民网>>国际

美国低温严寒已致8人冻死 40州发出警报

2018年01月03日08:50  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 综合美国媒体报道，对大部分美国人来说，2018年的第一周将在寒冷中度过，新年第一天，美国90%的的地区在冰点以下度过，低温仍在持续，然而最坏的却还没有来。本周, 一场新的暴风雪正在向东南方向移动, 将会给所到之处带来大量降雨和降雪。与此同时, 美国东北部正准备迎接另一场残酷的北极冷空气，本周末将出现再一次大幅降温。

据美联社报道, 目前至少已有8人死于低温严寒。元旦，威斯康辛州密尔沃基（Milwaukee）发现了两具死于体温过低的尸体, 其中包括一名50多岁的男子和一名 34岁的男子。北达科他州也有一名52岁男性被发现冻死在河边，最初有报道称，此人是无家可归的流浪者，但是后来警方证实此名不详身份男子并非流浪者。

2日早上，全美国有40州因严寒或降雪而发出冬季警报。据报道, 从中西部到东北部, 到墨西哥湾沿岸, 将会普遍出现低温天气。3日上午，佛罗里达州东部将开始形成低气压, 给佛州西杰克逊维尔地区到佐治亚州南部带来降雨降雪。南卡州甚至会出现大雪覆盖在海滩上的景象，气温在摄氏0度以下。（老任）

(责编：燕勐、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved