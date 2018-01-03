美国低温严寒已致8人冻死 40州发出警报

人民网讯 综合美国媒体报道，对大部分美国人来说，2018年的第一周将在寒冷中度过，新年第一天，美国90%的的地区在冰点以下度过，低温仍在持续，然而最坏的却还没有来。本周, 一场新的暴风雪正在向东南方向移动, 将会给所到之处带来大量降雨和降雪。与此同时, 美国东北部正准备迎接另一场残酷的北极冷空气，本周末将出现再一次大幅降温。

据美联社报道, 目前至少已有8人死于低温严寒。元旦，威斯康辛州密尔沃基（Milwaukee）发现了两具死于体温过低的尸体, 其中包括一名50多岁的男子和一名 34岁的男子。北达科他州也有一名52岁男性被发现冻死在河边，最初有报道称，此人是无家可归的流浪者，但是后来警方证实此名不详身份男子并非流浪者。

2日早上，全美国有40州因严寒或降雪而发出冬季警报。据报道, 从中西部到东北部, 到墨西哥湾沿岸, 将会普遍出现低温天气。3日上午，佛罗里达州东部将开始形成低气压, 给佛州西杰克逊维尔地区到佐治亚州南部带来降雨降雪。南卡州甚至会出现大雪覆盖在海滩上的景象，气温在摄氏0度以下。（老任）

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