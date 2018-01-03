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英国取消刷卡手续费 商家拟改收服务费或涨价

2018年01月03日08:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦1月2日电 据英国媒体报道，从今年1月13日起，很多公司和政府机构以信用卡机构收费名义对刷卡用户收取高达3%的手续费将被禁止。尽管这是一项看起来对消费者有益的政策，但是据媒体了解，商业机构等正计划采取措施应对这项禁令，这些措施包括：拒绝信用卡付款、提高售价和加收服务费。

即使是付现金的顾客也要跟着“倒霉”了，因为一些公司计划将增加的成本转嫁给所有顾客。消费专家呼吁政府进行监管，以保护消费者的权益。

目前英国很多地方政府、旅游公司和商店都向使用信用卡的顾客收取高达消费额3%的手续费，而实际上信用卡发卡机构只向商户收取很少的手续费，欧盟2015年就规定此项费用不得超过0.3%。

英国小企业联合会表示，数以万计的商店和企业无法负担新规产生的成本，因此计划涨价或拒绝信用卡消费。

一家旅游公司的雇员吐露说，其所在公司为了应对刷卡手续费的取消，已经计划涨价，且涨价部分将超过目前的信用卡手续费。（璗译）

(责编：燕勐、常红)
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