海外华人喜迎新年（侨界关注）

图为1月1日舞狮队在马来西亚吉隆坡表演。

新华社记者 张纹综摄

告别2017，迎接2018，随着新年钟声敲响，整个华夏大地都被节日喜庆气氛紧紧包裹。身处海外的华侨华人也刮起一股“新年风”，纷纷参与或举办异彩纷呈的欢庆活动。

为迎接2018年新年，泰国达府美速智民学校举办系列庆祝活动。该校中国国侨办外派教师和本土教师一起，为全校2000多名学生送上既充满新年意味、又具有浓浓中国风情的文化大餐，根据学生年龄特点进行中国剪纸、描青花、吹墨梅画等文化体验项目，让这些泰国孩子过上一个中国特色的新年。

美国新年特色风俗

即将进入2018年元旦新年，美国华人是如何庆祝新年的呢？今年相比往年更加特殊一些，在美华人的朋友圈响应人民日报的号召，跟风在朋友圈晒自己18岁时的照片，感叹岁月。华人过年的习俗主要是贴春联、放鞭炮、吃饺子。因地方不同也会有一些差异，加州的帕萨迪纳市的玫瑰花车和宾州费城的化妆游行表演，最有特色的算是北美的印第安人的风俗。

虽然美国的新年远不如感恩节和圣诞节那样的热闹，但是新年也是全美各州一致庆祝的主要节日。美国人的庆祝新年最热闹的是在12月31日晚上。各个教堂都举行隆重的礼拜活动。人们会聚集在教堂，街头或广场，祈祷、祝福和忏悔，一同迎接辞旧迎新的那一刻。各城市的广场都会有倒计时活动。午夜24时，全国教堂钟声齐鸣。在这一刻，人们会拥抱一起，甚至不相识的人也可以相互亲吻，怀着惜别的感伤和对新生活的向往，共同迎接新的一年。

每年1月1日，帕萨迪纳市的居民开着五彩缤纷的花车，欢天喜地地迎接新年到来，花车游行源自于1890年，原为庆祝一年的丰收，此后，花车游行变成了欢度新年的传统方式。在宾州费城的新年化妆游行风俗已有115年历史，每年元旦，身着奇艺服装的游行参与者从市政厅出发，欢腾的音乐、热情的舞蹈、涌动的人群，游行长达10个小时之久。游行队伍里有动漫人物、奇幻风格和队列、动漫队列，随着彩车，载歌载舞，热闹非凡。

华盛顿州西雅图市的跨年活动在EMP博物馆举行，随着华人数量增加，高档购物中心开始张贴中国春节的宣传画，迎接中国春节。有的学校开始加入中国特色，教室里出现了中国结和京剧脸谱等。华人艺术家们频繁出现在学校，推广中国传统文化和进行特色表演。西雅图民众们会共同齐聚太空针塔旁边等待新年的烟花和倒计时。现场会有乐队表演等各种形式，少不了中国传统的舞狮表演。印第安人每到12月31日之夜，他们都会和家人齐聚，举办在篝火晚会，全家人载歌载舞，谈笑风生。至到次日清晨，他们会把破旧的衣服一把火烧掉，作为除旧迎新的象征。

加拿大华人迎新年

每年1月1日，是加拿大最重大的节日。这一天，是法定假日，跟圣诞节不同，辞旧迎新的元旦，更多的被视为是与朋友欢聚的时刻。12月31日入夜，很多人会参加各种形式的派对，跟朋友家人一起守候新年钟声敲响。跨年活动，在加拿大同样丰富多样。

2018年元旦，加拿大华侨华人以更加开放和积极的姿态融入当地社会，在各个城市的跨年活动中，早已少不了他们的身影和参与。跨年晚会是经典传统节目。新年前夜的欢庆活动更像是一场盛大的派对，也十分能体现加拿大移民国家多元文化融合的特色。无论是音乐、舞蹈还是美食，都将不同风情展现无遗。当然，临近午夜的新年倒数和零点的烟花表演，自然还是压轴大戏。烟花绽放天空的那一刻，新年钟声随之敲响，欢笑和期许也被瞬间定格。在许多城市，跨年晚会已经是几十年的传统，成为当地居民迎接新年必不可少的仪式。近年来，跨年晚会更平添了新内容。

在温哥华，2017年的跨年晚会吸引了10万人一起倒数计时，多伦多的跨年晚会也吸引了5万人参与，跨年晚会成了城市的文化标志，进而更成为城市的旅游新卖点。加拿大华侨华人迎接新年的活动，很有加拿大特色。比如，在很多城市的新年前夜，除了新年音乐会，还会有滑冰派对，人们会滑冰敲开新年大门。还有一些会以冬泳的形式勇敢迎接新年。从加拿大西海岸到东海岸，每年会有数千人加入其中。在魁北克，好朋友会相约在12月31日夜里冰钓，钓鱼守候新年钟声。还有登山滑雪的，在山顶迎接新年第一缕曙光。辞旧迎新，华侨华人也有一些新的形式。除了传统的各种主题的联谊活动，有不少华人社团开始探讨将辞旧迎新与做慈善结合起来。像是新年交响乐音乐会、京剧慈善演唱会，推广中华文化的同时，也让辞旧迎新有了新的内涵。

新年伊始，不能忘记的是问候和祝福。走在街头，无论熟悉或是陌生，都会互道新年快乐。加拿大人迎接新年，还有一个传统，大多数人会在元旦这一天许下愿望，他们称之为新年决心。公布新年愿望清单也是媒体的新年常规选题。

2017年，加拿大媒体调查显示，加拿大人最普遍的新年决心有：吃的更健康，增加净资产，锻炼身体，读更多的书。而华侨华人的新年愿望则多是希望在新的一年里身体健康、开开心心、工作顺利、家庭和睦。

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