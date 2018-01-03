到中国旅游很安全（中国入境游新亮点①）

开栏的话

中国一直是海外游客热衷的旅游目的地。2017年，中国入境游全面恢复增长。除了古老的历史、悠久的文化、美丽的山水和好客的人民，中国还有许多独特的优势和新发展，正以其强大的魅力吸引着越来越多的海外游客。

本报从今天起推出《中国入境游新亮点》系列报道，从旅游安全、旅游便捷和旅游体验等多角度，向海内外读者展示海外游客到访中国的新变化。

中国的旅游安全被外国游客给予较高评价。此前，国际组织发布的“2018旅行风险地图”将各国分为非常危险、高危、中等、低危险和不定风险的级别，中国被列为“游客低风险”国家。携程与全球化智库近日联合发布的“从出入境旅游看中国全球化发展”系列报告指出，中国正在成为世界交往的新中心，发展入境游、吸引更多国际游客来华，是中国参与全球化的重要组成部分。

“中国无疑是个美丽的国度，中国的安全让更多的世界游客愿意走近它，感受它的美丽！”2017年岁末，来自西班牙的游客帕布洛在江苏南京对本报记者发出如此感慨，其时他正打算去逛逛夫子庙的夜市。对于许多国际游客而言，除却风光、人文，安全业已成为中国的魅力之一，成为吸引其来华旅游的重要因素。

安全的旅游目的地

“在全球，入境旅游的发展都会受到国际旅游形势、旅游产品、旅游环境等各种因素的影响，当然也会受到安全因素的影响。”华侨大学旅游安全研究院副院长谢朝武教授在接受本报记者采访时介绍，一直以来，中国政府就致力于为入境游客创造一个安全的旅游环境，中国整体的社会安全水平在全球都处在较高的水平状态，恐怖袭击、传染性疫情等严重影响入境旅游发展的重大安全事件在中国极少发生，也较少有针对游客的集群性盗抢事件。中国在国际上已经树立起“安全的旅游目的地”的形象。

随着中国国际影响力的不断增强，近年来，在中国举办的重大会议和赛事日益增多。《中国旅游安全报告（2017）》指出：“重大会议和赛事拉动我国入境旅游业的发展，也给入境旅游安全带来了压力。”

2016 年G20 峰会在杭州召开、2017年金砖会议在厦门召开，两大盛会的成功举办，让世界对中国又有了更深的认识。杭州、厦门成为世界瞩目的城市，不仅吸引了大量的外国游客前来，更多的外国朋友通过网络表达对这些城市的喜爱。外国网友在Facebook（脸书）上表示：“我去过杭州。西湖真是一个特别特别美丽的地方！”“杭州是一座充满历史文化的美丽城市，如果你沿着古老的桥慢慢走，你也会感受到！”墨西哥记者帕丽斯表示：“厦门这么漂亮，我当然要推荐给我的朋友和亲人了。明年我还会来厦门，到时候就不是工作了，来享受这里的沙滩阳光，好好度假。”

重大国际会议的举办为世界观察中国提供了一个重要窗口，中国展现出的良好安全状况让外国游客信服。

中国的忠实“粉丝”

在注册成为爱彼迎的房东之后，沙女士在北京的家中已接待了来自7个国家的13位住客。“他们基本上都会在北京待上20多天。”沙女士向记者回忆，其中一位来自意大利的女游客给她留下了深刻印象。“她特别喜欢去北海公园向大爷大妈学习扇子舞，几乎每天晚上都会出去玩，逛夜市，尝美食，有时会去酒吧，有时只是出门散散步。”沙女士说，这位意大利女房客告诉她，自己非常珍惜来中国旅游的每一天，因此想要尽可能地多出门。北京安全的环境让这位意大利游客觉得“无所顾忌”。

有关“中国是否安全”的问题曾引发外国网友大讨论，并纷纷为中国安全“背书”。一名非洲裔美国人表示：“中国的夜生活文化非常丰富，很多人会在大街上吃烧烤，一帮朋友聚会。如果你觉得纽约已经是不夜天，那中国就是真正的不夜天……中国是非常安全的，我极力推荐你去旅游或者居住。”

如今，外国游客不仅在中国的北京、上海、广州等一线城市感受到安全，在其他城市同样如此。一位生活在贵阳的外国网友说：“居住在贵阳的外国人很少，很多时候你出门不会看到其他外国人的脸孔，但中国是一个你不会感到孤单的国家。我大晚上走在贵阳的大街上，和在中国大部分城市例如北京、上海、广州、长沙、深圳、西安一样，我感觉到超级安全。中国很拥挤，但在这里，你能感觉到和平以及内心的平静。”携程与全球化智库发布的《推动中国入境旅游快速发展促进全域效应提升惠及全国》报告显示，贵阳、昆明、成都超越一线城市，成为首次计划到中国旅游的外国游客最期待的三个城市。

全方位提升旅游安全

《中国入境旅游发展年度报告2017》显示，2016年中国入境旅游市场全面恢复，其中接待入境外国游客同比增长8.3%，创下金融危机以来最高纪录。预计2017年入境游客人数达到1.39亿人次，保持继续增长势头。

大规模的入境游市场对中国的旅游安全提出了更高要求。根据《中国旅游安全报告（2017）》，入境旅游安全事件的高发期与我国旅游旺季时段相吻合，多集中在5月、7月、9月及10月。影响入境旅游安全的主要原因集中在自然环境、文化冲突、语言障碍、入境者的个人行为、针对入境旅游者的社会安全保障措施不明确等方面。

谢朝武坦言：“中国个别区域的旅游风险因素还是存在阻碍入境旅游发展的现象。例如，雾霾不仅影响个体游客的身体健康，也影响游客的旅游决策，境外游客对于雾霾严重的地区存在旅游恐惧现象。中国高海拔地区的地理气象条件较为复杂，环境风险水平较高，容易发生高原反应、猝死等安全事件。同时，一些极端旅游安全事件的发生也会通过媒体的传播影响游客的旅游意愿，并对事发地区造成负面的市场影响。”

对此，《中国旅游安全报告（2017）》指出，应当加大对入境旅游者中国旅游常识的普及，可以通过入境时发放旅游小手册、导游传播或者是手机APP、飞机专人讲解等途径向入境旅游者传播中国旅游常识；加强对旅游安全事件的预警，将旅游大数据和一些高新技术运用到旅游预警中，在发展智慧旅游的基础上，将安全因素融入其中，利用旅游APP 对旅游者的位置进行定位，关注旅游者的行为，对存在安全隐患的行为及时制止；针对入境旅游者的生活习惯来进行相应的安全管理，充分考虑入境旅游者尤其是欧美国家的入境旅游者在生活环境、文化背景和制度等方面的差异，杜绝隐患。

(责编：朱欣(实习生)、常红)