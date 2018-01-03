铺开世界地图，中国互联网企业的身影几乎遍布全球。电子商务、移动支付、共享经济……这些便利了国人生活的中国互联网产品，正在走出国门。出海发展，不仅是企业自身的内在需求，更是“一带一路”倡议提供的宝贵发展机遇。

寻找新兴市场

派特姆（Paytm）是印度最大的移动支付工具、世界第三大电子钱包。它的背后，是中国互联网企业资本与技术的输出。

调查结果表明，截至2017年6月，中国网民规模达到 7.51亿，增速逐渐放缓，互联网普及率54.3%，超过全球平均水平4.6个百分点。而据“互联网女皇”玛丽·米克尔发布的《2017年的互联网趋势报告》显示，印度互联网用户数达到3.55亿，同比增长28%，成为仅次于中国的全球第二大互联网市场，有着巨大的发展潜力。

在2011到2015年间，中国曾掀起了第一轮移动互联网企业出海大潮，以工具类应用为主的中国互联网企业在世界范围内跑马圈地。以做跨平台传输的茄子快传（SHAREit）为例，它长期占据了印度、印尼、菲律宾、俄罗斯、沙特、南非等36个国家的谷歌商店热门工具榜首位，位居64个国家苹果商店的销售榜第一，仅用两年时间就在全球积累起超过10亿的用户规模。

最近一年来，内容应用类产品也相继出海。新闻、社交、直播、拍照、短视频等进入海外市场并受到热捧。

提升用户体验

目前，全球近10亿的用户通过中国的通讯软件畅享即时交流的愉悦；海外超过50座城市的市民可以骑行共享单车，来解决出行的“最后一公里”；北美、巴西、日本、东南亚等地区超过1000万的用户使用中国的新闻推荐平台来获取海量新闻资讯；美国、印尼等地的年轻人通过中国的直播软件享受直播的快乐。

近年来，中国互联网产品在海外推广时力争做好本土化，提升全球用户体验。更加流畅的网络体验，更加普及的智能设备，更加多样的应用软件，更加人性的设计理念，中国互联网企业的海外布局让全球共享方便快捷的移动生活。“中国已经位于数字经济的最前沿，也引领着互联网的全球发展。”法国前总理多米尼克·德维尔潘在第四届世界互联网大会上说，“中国的互联网对全世界都是巨大的机遇，将随着丝绸之路进一步扩散到其他国家。”

借力“一带一路”

在第四届世界互联网大会上，中国同老挝、沙特、塞尔维亚、土耳其等国共同发起了《“一带一路”数字经济国际合作倡议》。借着互联互通的“数字丝绸之路”建设，中国互联网企业布局海外由最初的摸着石头过河，到现在依靠政策，抱团出海、加速前行。

早在2015年7月，《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》明确提出，结合“一带一路”等国家重大战略，支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造、金融、信息通信等领域企业率先走出去。

爱普阿斯（APUS）是一家提供桌面、加速、移动搜索等产品和服务的中国互联网公司。得益于国家政策，爱普阿斯享受到了非常好的外部环境。以南亚、东南亚、欧洲各国为代表的“一带一路”沿线国家，现在已成为爱普阿斯最重要的区域市场。

“一带一路”倡议使中国互联网企业定位海外市场有了清晰航向，出海航程顺风顺水。爱普阿斯创始人李涛认为：“‘一带一路’建设对促进共同发展、实现共同繁荣有很大帮助。在这个过程中，企业走出去是落实‘一带一路’倡议的重要手段，同时也是中国互联网产业发展壮大的巨大机会。”

(责编：朱欣(实习生)、常红)