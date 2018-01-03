与阿联酋签“阴阳合同”？　李明博出面否认

随着韩国检方对前总统朴槿惠政府黑幕的调查扩大，另一名前总统李明博执政时期的“黑料”进入公众视野。李明博１日接受媒体采访，否认曾就核电出口与阿拉伯联合酋长国政府签订“阴阳合同”。

【核电大单存“猫腻”？】

李明博２００８年至２０１３年担任韩国总统。２００９年，韩国赢得在阿联酋建造四座核反应堆、总价２００亿美元的出口大单。这是韩国首次获得在海外建设核电站的合同。青瓦台方面当时说，考虑核电站今后６０年的运营及维护，合同预计能为韩国企业额外带来金额约２００亿美元的业务。

然而，现任总统文在寅的特使、青瓦台秘书室长任钟皙上月出访阿联酋，让这笔“旧账”再次成为话题。

由于青瓦台秘书室长出访海外的情况非常罕见，并且青瓦台在任钟皙出发一天后才公开他出国的消息，一些媒体猜测任钟皙出访目的有隐情。

一些媒体援引政府消息人士的话报道，文在寅政府宣布能源政策“大转向”，提出降低对核电依赖的能源政策，致使阿联酋方面担忧和不满。任钟皙有意打消阿联酋领导人的顾虑。

媒体另外一种说法是，李明博政府拿下核电出口大单时有“猫腻”，双方签订了“阴阳合同”，任钟皙是要挖出前政府的“黑历史”。

虽然青瓦台解释任钟皙负有转交文在寅亲笔信的使命，用以加强双边关系，但涉及这次出访的传闻并未减少，反而越炒越热。

【被指私设“秘密基金”】

针对最新曝出的“阴阳合同”传闻，李明博坐不住了。他１日在位于首尔的住所接受媒体记者采访，对这一说法坚决否认。他说：“根本不存在阴阳合同”。

记者问及任钟皙为何出访阿联酋，李明博回答：“任钟皙这次出访可能是因为有紧急事务。不过，我不能再多说了。”

除了“阴阳合同”传闻，李明博还卷入所谓“秘密基金”传言。韩国检察部门上月２２日说，针对李明博涉嫌私设秘密基金一案，韩国大检察厅、即最高检察院已成立特别调查组。

这起案件与一家名为ＤＡＳ的企业相关。这家企业主要经营汽车零部件，最大股东是李明博的哥哥李相恩。

检方怀疑，企业假借他人名义，设立总额１２０亿韩元（约合７３１６万元人民币）秘密基金，以达到挪用公款和逃税目的。而李明博被指是这家企业背后的真正老板。

检方２００８年调查这起案件，当时认定李明博无罪。去年１２月７日，一个民间团体和一家律师协会重翻旧案，状告ＤＡＳ公司幕后真正老板以及当年着手调查的特别委员会。他们指控李明博犯有贪污、逃税、藏匿犯罪所得以及玩忽职守罪。（张旌）（新华社专特稿）

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