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美国东部多地迎来史上罕见低温

2018年01月03日07:50  来源：新华社
 

受来自北极的强冷空气影响，美国东部多地２日迎来罕见低温。

新年第二天，纽约州的格伦斯福尔斯市气温跌至零下３１摄氏度，为１９６８年以来最冷的一天。位于美国和加拿大边境的尼亚加拉大瀑布已经由于严寒结冰。

新罕布什尔州的曼彻斯特当天最低气温为零下２３摄氏度，为该市自１９９９年以来最冷的一天。新英格兰地区部分学校因为低温停课。

在纽约市，布莱恩公园的喷泉已结冰多日，引来游客驻足围观。市长办公室官方推特账号当天发布推文，提醒市民关注天气预报并注意保暖。

据美国国家气象局预测，新年第一周，寒冷天气将持续控制美国东部、南部及中西部的很多地区，暴雪、强风及大幅降温等天气将轮番上场。本周晚些时候，东北部沿海地区将迎来降雪，其中波士顿预计降雪量达１０厘米至１５厘米。（记者 王文）

(责编：樊海旭、常红)
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