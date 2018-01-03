多地连日示威不断 伊朗内外压力大

包括首都德黑兰在内，伊朗多地连日来发生示威，抗议矛头从经济和民生困难转向政府和宗教领袖，引发国际社会密切关注。分析人士说，在地区对抗、美国制裁的国际背景和国内结构性矛盾下，伊朗经济承受巨大压力。

【多方制裁 经济改革路难行】

上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚认为，伊朗发生大规模街头示威，根源在于国内经济和民生难题，也与西方制裁、封锁等外部压力分不开。

哈桑·鲁哈尼２０１３年出任总统后，２０１５年就化解伊朗核项目引发的争议达成全面协议，联合国、欧洲、美国开始解除对伊朗绝大部分经济和金融制裁，包括石油出口限制。伊朗民众因此对鲁哈尼政府抱以厚望，希望政府大力推动国内经济改革，促进民生改善。

只是，两年多来，伊朗经济状况虽有起色，但惠及民生尚未立竿见影。

孙德刚说，伊朗经济改革和发展蹒跚难行，外部压力一方面来自美国：美国总统唐纳德·特朗普质疑核协议，以伊朗研发弹道导弹、未执行全面协议为由加大经济和金融制裁，令不少西方企业望而却步，加大了伊朗吸引投资、增加收入的难度。

外部压力还来自中东地区。２０１６年１月沙特阿拉伯处决什叶派宗教人士尼米尔，引发沙特与伊朗断交，巴林紧跟沙特，阿联酋则降低与伊朗外交级别。沙特带领几个海湾国家对伊朗实施经济封锁，使伊朗推行经济改革的外部环境进一步恶化。

【结构矛盾 对外政策惹抗议】

伊朗的经济困境也与其对外政策有关。孙德刚说，作为中东什叶派大国，伊朗在这一地区与以沙特为首的逊尼派阵营展开对抗，持续支持叙利亚巴沙尔·阿萨德政府、也门胡塞武装和黎巴嫩真主党，包括向这些什叶派政治力量免费提供石油，还有报道称，伊朗每年向巴沙尔政府提供数十亿美元经济援助。

孙德刚认为，这一政策虽有利于增强伊朗在中东的政治影响力，但加重了国家的经济负担。特别是近几年国际油价下跌和国际制裁致使伊朗财政收入减少，鲁哈尼政府实施财政紧缩政策。因此示威者不满伊朗在邻国投入巨大资源，拖累国内民生。

内部压力还来自伊朗经济社会的一些结构性矛盾。伊朗出生率很高，七成人口在３０岁以下，即大部分人是在１９７９年伊朗伊斯兰革命后出生。孙德刚说，庞大的年轻劳动力人口意味着伊朗在增加就业方面面临更大压力。这次示威的参与者有许多社会底层的年轻人，抗议失业率高企。一些地区年轻人失业率达到几十个百分点。

不过，尽管美国、以色列、沙特这些“老对头”“场外助威”，希望伊朗生乱生变，但孙德刚认为，目前国内外的压力尚不足以危及伊朗的政治稳定。（沈敏）（新华社专特稿）

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