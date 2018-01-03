召回仅1天 巴解组织代表获令立即返美

巴勒斯坦解放组织驻美国办事处代表胡萨姆·佐姆洛特被召回仅一天，便透露已经完成关于美方“耶路撒冷决定”的磋商，很快会重返岗位。

英国广播公司１日报道，佐姆洛特说，他已经面见巴勒斯坦国总统、巴解组织执委会主席马哈茂德·阿巴斯，获令“立即”返回华盛顿。

他当天在社交媒体上发帖，称同“至亲”团聚一段时间后将返美。

巴勒斯坦通讯社１２月３１日报道，召回佐姆洛特的决定由巴勒斯坦外交部长里亚德·马勒基作出，以回国磋商政治事务为目的。按照马勒基的说法，安排佐姆洛特同阿巴斯会面，以便“巴勒斯坦高层就巴美关系作出必要的决定”。

１２月３１日是巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）成立５３周年纪念日，阿巴斯说，耶路撒冷是“巴勒斯坦人民永恒的首都”，不会接受美方提出的任何和平计划。

这一表述起因是美国总统唐纳德·特朗普１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，启动把使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷的进程。对此，国际社会普遍反对，巴方民众持续抗议，１３名巴勒斯坦示威者丧生，其中大部分死于与以军的冲突。

以色列１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣布整个耶路撒冷是以色列“永久且不可分割的首都”，巴方则坚持建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权。联合国大会１２月２１日通过一项决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。（陈丹）【新华社微特稿】

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