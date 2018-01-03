巴基斯坦防长怒批美国是“白眼狼”

美国总统唐纳德·特朗普１日称巴基斯坦反恐不力，暗示将中断对巴援助，巴基斯坦国防部长胡拉姆·达斯特吉尔汗当天予以回应，批评美国是“白眼狼”。

特朗普在新年第一条“推特”中说，美国过去１５年向巴基斯坦提供３３０多亿美元援助，巴基斯坦却“把我们的领导人当成傻子……为我们在阿富汗追捕的恐怖分子提供庇护，没有给我们提供任何帮助。再也不会这样了”。

巴方当晚召见美国大使戴维·黑尔，就特朗普这番话提出抗议。

巴基斯坦总理沙希德·哈坎·阿巴西定于２日和３日分别召集内阁和国家安全委员会，讨论相关形势。

面对特朗普的指责，达斯特吉尔汗同样借助社交媒体平台“推特”作出回应：“作为美国反恐盟友，巴基斯坦过去１６年多来向美国开放陆路和空中交通，提供军事基地和情报合作，致力于消灭‘基地’恐怖组织，但美国除了谩骂与怀疑，什么都没给我们。”

巴方外交部长赫瓦贾·穆罕默德·阿西夫也在“推特”发帖，声言巴方将“让世界了解真相”。巴基斯坦吉奥新闻电视台援引阿西夫的话报道，美国因阿富汗战争失利十分沮丧，“美国应该选择对话的方式，而不是在阿富汗使用军事力量”。

美国智库伍德罗·威尔逊中心南亚事务高级研究员迈克尔·库格尔曼认为，不应过度解读特朗普的“推文”，那未必预示美方对巴政策会发生变化。

美国２００１年遭遇“９·１１”恐怖袭击，巴基斯坦加入美国发起的反恐战争，继而承受恐怖主义和极端主义侵害。据巴方统计，２００１年至今，１.７万名巴基斯坦人因打击恐怖和极端组织武装人员殉职或因遭遇恐怖袭击而丧生。但美国政府、尤其是特朗普当局多次就反恐事宜抨击巴基斯坦。（王逸君）【新华社微特稿】

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