美国加州正式成为非法移民“庇护州”

随着“庇护州法”１月１日正式生效，加利福尼亚州成为美国历史上第一个向入境美国的非法移民提供庇护的州。

去年９月，加州议会通过民主党籍州参议长凯文·德莱昂提出的ＳＢ５４号州法案。１０月，法案由民主党籍州长杰里·布朗签署成为法律，被舆论称为“庇护州法”。

该法严格限制加州州属及地方执法部门动用人力、资金或其他公共资源，与联邦机构在处理非法移民问题上开展合作，如参与调查、盘问、拘留、侦查和逮捕等行动。

这项地方法律在加州议会获得通过之前，不仅遭到联邦政府的强烈反对，还使美国法律界就地方政府究竟拥有多大权力阻止其司法人员参与执行联邦移民法律的问题产生争论。司法部长杰夫·塞申斯曾呼吁布朗动用否决权，避免使该争议法案成为法律。布朗则回应称，“庇护州法”内容平衡，既保护了加州公共安全，也保护了“为加州作出巨大贡献的辛勤工作的人们”。

特朗普入主白宫后即签署行政令，以停止联邦安保拨款相威胁，要求各地不得庇护非法移民。位于旧金山的联邦地区法院随后裁决，认定这一行政令“违宪”。（记者 黄恒）

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