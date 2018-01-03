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快评：期待半岛走出“寒冬”

2018年01月03日07:43  来源：新华社
 

２０１８年新年伊始，朝鲜半岛显现久违的积极信号。

朝鲜最高领导人金正恩１日在新年贺词中表示，朝鲜有意派遣代表团参加不久将在韩国举行的平昌冬奥会，北南当局可以就此进行紧急会谈。翌日，韩国总统文在寅作出积极回应。韩方提议９日举行高级别会谈，就朝方代表团参加冬奥会、改善南北关系进行开诚布公的讨论。

在经历了一整年的“刀光剑影”“口舌之争”后，朝鲜半岛终于迎来恢复对话、缓和局势的一线曙光。

半岛恢复对话，推动实现和平，是韩朝民众的共同愿望。韩国开城工业区支援财团理事长金真向说，过去的敌对让我们一无所获，必须重新找回南北和平氛围。

半岛恢复对话，是国际社会的共识。在上月联合国安理会部长级会议上，多国代表就呼吁有关各方尽快重启谈判，推动实现朝鲜半岛无核化和可持续和平。

半岛恢复对话，也迎来宝贵的机遇。２０１８年冬奥会将在韩国平昌举行，朝鲜半岛以这一世界性和平盛会为契机缓和关系，显得顺理成章。有韩国学者认为，有关方面或可在冬奥会期间实践事实上的“双暂停”。

半岛问题错综复杂，和平进程面临域外势力干预、内部势力掣肘等不确定因素。对于双方恢复对话及其前景或许不宜过分乐观，但坐下来、谈起来是推动半岛和平的第一步。

以往的经验表明，一味示强斗狠无法解决半岛问题。为了地区和平稳定与半岛民众共同福祉，各方需要拿出应有的勇气迈出第一步。走出对话的第一步，应该是时候了。

眼下的朝鲜半岛正在经历严寒。人们期待朝韩双方相向而行，让半岛尽快走出“寒冬”。（新华社记者 耿学鹏 陆睿）

(责编：樊海旭、常红)
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