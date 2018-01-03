以色列议会通过法案强化对耶路撒冷的控制

以色列议会２日通过一项法律修正案，强化对耶路撒冷的控制。

根据这一修正案，以色列政府未来对耶路撒冷地位问题的任何改变，都必须获得议会中超过三分之二议员支持。这将过去议会中半数以上支持的门槛，提高到议会全部１２０名议员的８０人以上。

此间分析人士认为，此举将进一步加强以色列对耶路撒冷的实际控制。未来任何党派组成的以色列政府，倘若试图在和平谈判中就耶路撒冷地位问题作出任何让步，都将面临更多的困难。

这一修正案删除了原有法律中关于耶路撒冷市区边界不可更改的条款。以色列媒体分析认为，这将为以色列在耶路撒冷周边地区清除更多巴勒斯坦人村庄创造条件。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。（记者陈文仙 杜震）

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