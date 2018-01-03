因着装不得体饱受批评 日本前防相终于低头反省

【环球网报道实习记者 姜惠敏】据日本媒体报道，日本前防卫相、自民党资深党员稻田朋美12月30日晚上参加日本一档网络电视节目时，对自己担任防卫相期间的着装问题作出了反省。稻田称，(着装)不是自己觉得好就行的，自己当初没有意识到着装问题事关别人怎样看待自己。

稻田朋美于2016年8月4日任日本防相，后因对南苏丹联合国维和行动(PKO)自卫队日报隐瞒问题负有监管责任，于2017年7月28日宣布辞职。日媒报道称，稻田于2005年被选为众议院议员时，曾一度以“朴素的妇女形象”出现在公众视野。但进入2013年后，稻田一改以往风格，开始通过配戴眼镜、身着网袜等打造“时尚”风格。

日媒称，稻田被自民党高层看重，安倍尤其对其予以大力提拔。随着日益承担重任，稻田的着装与化妆风格也相继变化，但其着装打扮与工作内容并不相符。

据日本防卫省相关人士透露，稻田担任防卫相期间，因踩高跟鞋在日本护卫舰甲板上行走，并身着粉色夹克与凉帽视察自卫队演习活动，引发了现场自卫队员的不满，称“什么呀，这个防卫大臣”。

据报道，在2017年10月的众院竞选中，稻田因着装问题被当地的女选民斥责，被批评公务着装“不分场合”、“华丽”等等。

稻田担任防卫相时曾因舆论批评其着装而向熟人表露不满，“不能像以前一样自由发言，也不能穿喜欢的衣服，非常痛苦”、“衣服和眼镜都已经选最朴素的了。每天尽穿黑色系的”。

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