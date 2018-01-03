泰国“厕所公园”也是一张名片（环球走笔）

泰国南部的春蓬府有一个“厕所公园”，每天都会吸引众多来自世界各地的游客。

在这里，游客最不用担心的就是如厕问题，因为有众多造型独特、创意十足的厕所，掩映在这个宛如森林公园一般的园区中。这里的厕所，有的与自然融为一体，现代化的卫生设施四周有金鱼畅游、清泉流动、花朵绽放；有的富有文化创意，或复古，或清新，或可爱，令人心旷神怡。厕所本身，成了一道美丽的风景。

在这个公园里，最重要的卫生设施——马桶是当仁不让的“主角”。咖啡厅里的咖啡杯被设计成马桶形状，餐桌、餐椅都被加入马桶的元素，不同时期、不同特色的马桶被做成“脑洞大开”的创意雕塑，供游客参观拍照。此外，旅游纪念品商店里也摆满了各种造型奇趣、萌状各异的马桶形状陶瓷制品和卡通玩偶，令不少游客颇感新奇。

如此大张旗鼓推广“厕所文化”，泰国的厕所究竟是否真能登上大雅之堂？

常有人说，泰国“像重视餐厅一样重视厕所”，这说的是泰国重视厕所卫生，严格的卫生标准要求公厕必须有工作人员定时打扫，洗手盆、马桶都要保持清洁，室内绝不能有异味，洗手用具也一应俱全。泰国地处热带，常年闷热潮湿，如果不注重卫生状况，极易滋生蚊虫、苍蝇，并导致致命性传染病暴发。这也是普通泰国家庭，即使在偏远农村，都会拥有整洁厕所的重要原因之一。在泰国旅行，无论在商场、饭店，抑或寺庙和民宿，干净整洁的厕所几乎是标准配备。在去年的“世界厕所日”，泰国卫生部官员指出，10年来该国厕所卫生达标率超过70%，且如厕者感染细菌的比率大幅降低。

重视厕所还表现在管理方式的不断改进。去年世界厕所日宣传的主题为“废水”，泰国卫生部随即据此制定了厕所发展三阶段计划，主要针对厕所污水处理，尤其是政府办公地点、学校、医院、车站、机场和加油站等的公共厕所。对于使用人数较多的厕所，还制定了2017至2026年规划，明确要求每个公共厕所至少要有一个老人和行动不便人士的专用间，增加残障人专用公共厕所，并出台厕所污水处理管理条例等。另外，泰国恐怕也是少数通过举办“公厕大赛”来提升公厕条件的国家之一。

良好的厕所卫生条件成为泰国旅游业的强劲助力。2016年赴泰外国游客超过3200万人，几乎是泰国总人口数量的一半。除了旖旎的热带自然风光和别具特色的人文景观外，健全的旅游基础设施也是吸引游客的重要原因，其中干净、卫生又美丽的厕所是其中必不可少的要件之一。

英国著名的《焦点》杂志曾邀请100名权威专家学者和1000名读者共同评选世界上最伟大的100项发明。结果，榜上不止有电脑、飞机、电灯等，排名第一的居然是马桶。看来，人类厕所文明进步的价值，具有公认的意义。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）

(责编：袁勃、常红)