美国万亿基建计划遭遇“拦路虎”（国际视点）

美国机场和电力系统等基础设施亟待升级。去年12月17日，在美国亚特兰大国际机场，旅客正等待电力供应恢复。

新华社发

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美国总统特朗普将于今年1月公布最新的1万亿美元基础设施建设计划（万亿基建计划）细节。然而，该计划自去年特朗普上台后提出伊始就质疑声不断。近日，美国政府对一项奥巴马时代规模为130亿美元的铁路项目举起“红灯”，让外界对特朗普版雄心勃勃的基础设施建设目标能否真正落地再次生疑。此外，缺乏资金、党派分歧等都将是美国实现基础设施大规模更新升级的“拦路虎”。

“美国基础设施总体状况远远低于欧洲”

2018年美国总统特朗普的头等大事是什么？近来美国各大媒体纷纷报道，在成功实现税改之后，特朗普将改善基础设施视为首要目标，称其为“在所有事情中最容易实现的”。然而，去年12月29日，美国联邦运输管理局副局长简·威廉姆斯在一封回信中否定了奥巴马时代规模为130亿美元的铁路项目，称其是“不存在的”。

2015年，时任总统奥巴马提出，修复位于新泽西与纽约之间的铁路，以及重建新泽西铁路网络中日益老化的桥梁，确保美国东北部的日常铁路运输。根据该计划，纽约州、新泽西州和联邦政府将分摊费用。最近，两州向联邦政府提出支付其负担部分费用，美国联邦运输管理局做出了上述回应。

特朗普政府在2018年的财政预算案中，大幅削减了美国铁路系统开支，而非增加铁路系统开支。据美国《华盛顿邮报》报道，总体而言，预算案中大幅削减铁路建设和维护资金，比奥巴马政府时期减少了近13%。对此，美国预算和政策优先中心高级顾问勒本鲁夫特认为，特朗普的万亿基建计划只是表面上承诺的空头支票，实际上却难以兑现。

美国基础设施现状被诟病已久。美国媒体“商业观察”近日刊文指出，美国的基础设施严重缺乏维护、资金不足、难以为继。去年12月，华盛顿州发生火车脱轨事故，导致6人死亡。脱轨事故发生前不久，因设备老化，亚特兰大哈茨菲尔德—杰克逊国际机场经历了长达11小时的停电，导致成千上万旅客滞留，也凸显了美国机场和电力系统等基础设施升级的迫切需要。

美国土木工程师学会（ASCE）每隔4年会就美国的基础设施状况出具一份报告。2017年该报告给出的成绩是D+，与上一次评估结果相同。报告显示，美国约40%的桥梁使用年限都在50年以上，其中大量桥梁存在结构缺陷，行驶在这样的道路和高速公路上十分危险，使得整个国家的基础设施总体状况在弹性和可持续性方面远远低于欧洲。对于这一成绩，有媒体称，“对于世界上最富有的国家之一的美国来说，这是不光彩的”。

特朗普在竞选时就提出了1万亿基础设施建设计划，以改造老旧的公路、桥梁、机场及其他设施，促进就业并推动美国经济增长。去年6月，特朗普政府宣布，联邦政府将在10年内拨出2000亿美元，带动至少8000亿美元的州、市地方政府资金及私营部门资本。其中，1000亿用于地方优先基建项目，250亿用于农村基建。此外，特朗普计划建立新的专门机构来改革基建项目监管程序，试图将项目审批时间从现在的10年缩短为2年。

“特朗普政府须解决的最大问题是钱从哪里来”

美国媒体指出，尽管特朗普计划于今年1月披露万亿基建计划的细节，然而该计划必须解决的最大问题是，到哪里找到需要的1万亿美元来实现美国的交通、电力等基础设施的现代化。分析认为，特朗普政府的核心经济政策是“减税+基建+宽松财政”，如今特朗普已成功实现减税，但减税必然会造成政府收入降低，而基础设施建设资金的主要来源就是税收，鱼和熊掌难以兼得。

据估测，未来10年美国将减免税收大约1.4万亿美元。在此背景下，特朗普承诺的2000亿美元联邦基金从何而来？虽然特朗普已经承诺要削减其他联邦支出，但这只是杯水车薪。民主党人也不会同意削减医疗保险、医疗补助、食品券等社会福利来支付基础设施建设费用。剩下的一个选项就是借钱，即增加财政赤字。美联储主席耶伦早已表示，目前美国的债务已经到达“让人夜不能寐”的水平。因此，外界普遍质疑，美国国会批准了会增加预算赤字的税改法案，是否还能通过有关基建法案，让赤字状况雪上加霜？

有分析指出，特朗普雄心勃勃的基建计划难以跨越国会党争的重大障碍。在经过一年的医疗保健、税收和其他有争议的问题的激烈争论，尤其是成功实现税改之后，民主党人可能很难在万亿基建计划问题上妥协。民主党人担心该计划会让特朗普赢得另一场胜利，因此对白宫提出的万亿基建计划迄今仍犹豫不决。

此外，共和党人偏好于鼓励和资助私营部门承担大部分的基建费用，民主党却希望联邦机构来完成大部分的工作，并抨击特朗普提出的公私合作模式，是对企业的“馈赠”，只会带来更多的基础设施收费。2017年8月，特朗普颁布行政令，要求联邦机构缩短基础设施项目环境影响的评估时间，以加快基础设施建设速度。民主党人对此表示担忧，认为简化建筑许可程序将导致环境保护受到忽视。

考虑到2018年美国即将举行中期选举，共和党和民主党能否在万亿基建方案上达成一致，还有待观察。（本报驻美国记者 吴乐珺）

（本报华盛顿1月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 21 版）

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