全球有近39万婴儿元旦降生

新华社联合国1月1日电 （记者王建刚）联合国儿童基金会（儿基会）1月1日说，2018年第一天，全球约有38.6万名婴儿降生。

儿基会说，今年元旦第一个降生的婴儿来自太平洋岛国斐济，而在美国出生的一名婴儿很可能是当天出生的最后一名婴儿。在元旦当天出生的婴儿中，一半以上来自9个国家，按出生婴儿数量多少依次为印度、中国、尼日利亚、巴基斯坦、印度尼西亚、美国、刚果民主共和国、埃塞俄比亚和孟加拉国。

儿基会指出，一些婴儿出生后面临夭折危险。统计数字显示，2016年，全球每天大约有2600名婴儿在出生后24小时内死亡；有200万新生儿活不过一个星期；而在出生后一个月内夭折的婴儿有260万之多。在不幸死亡的婴儿中，80％以上都是由可预防和治疗的疾病引起的。

据悉，儿基会将在下个月发起“让每一个儿童生存”运动，敦促各国通过提供可负担得起的高质量医疗保健解决这一问题。

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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