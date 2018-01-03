在英国打电话，用中国套餐

只需在网站上填写信息，几天后一张免费的电话卡就寄到家中。资费与本地运营商基本一致，选定套餐后便能与国内的家人朋友通话。通话质量、上网速度都还不错。

2017年12月，中国移动国际（CMI）在英国推出了移动虚拟网络运营商服务——CMLink。记者也在第一时间申请了一张电话卡，按照说明在网上选择了套餐。该服务除了通话时长、数据流量等与英国本地运营商同价位的套餐类似以外，还可以免费拨打国内的中国移动用户，这让记者感到非常便利。

此前，中国电信早在2012年便在英国推出了类似的移动虚拟网络服务；2016年12月，中国联通国际公司在伦敦发布以“CUniq”命名的境外移动虚拟运营业务。此次中国移动试水英国，意味着中国三大运营商均已在英国开展业务。

纵观这三家运营商植根英国的模式，均是与英国当地主流运营商进行合作，并由后者提供网络支持。中国移动国际此次推出的服务是与英国运营商英国电信（BT）合作。英国电信于2016年收购了英国最大的移动网络运营商EE公司，目前，EE在英国的覆盖率达86%，2020年有望达到95%。中国电信与EE的前身公司签订了协议。记者从中国联通国际公司官网上了解到，“CUniq”是中国联通国际公司与英国另外一家运营商O2合作。

为什么中国运营商都看好英国？根据中国移动国际给出的数据，目前，在英华人超过43.3万，有近10万中国留学生在英国各地留学。2017年上半年，赴英旅游的中国游客数量达到11.5万人次，较2016年同期增长了47%。一方面，中英两地日趋频繁的人员往来，对灵活、便利的通讯服务提出了新的要求；另一方面，在英生活的华人、留学生以及频繁往返中英两国的商旅人士，为中国运营商布局海外提供了庞大的目标群体。

从大环境上说，近年来，中英两国之间的经贸合作和人文交流不断深入，为中国企业进入英国创造了良好的条件。不久前举行的第九次中英经济财金对话成果丰硕，双方同意在“共商、共建、共享”基础上加强“一带一路”倡议有关合作。中国移动国际相关负责人告诉记者，中国移动国际正是在“一带一路”倡议和中国移动“大连接”策略的框架下，致力于拓展全球网络和国际业务，以协助“一带一路”企业走出去。

现在，身在英国的华人可以用中国运营商的服务给在国内的家人朋友打电话、发微信，让人们在感受到便利的同时也深感自豪。在继续拓展英国以及欧洲市场的道路上，中国运营商还有很长的路要走，既要形成合力做出中国品牌、中国口碑，也要提供有特色、个性化的服务。“进入英国市场之前，中国移动国际做了深入的市场调研，明确了用户需求，做出了定制化的市场方案，包括有奖制24小时客户服务热线，以及即将推出的可将英国CMLink号码和已有的中国移动号码联结起来的服务，未来也将继续针对客户的需求提供个性化服务。”中国移动国际负责人告诉记者。（本报驻英国记者 强薇）

（本报伦敦1月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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