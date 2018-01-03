比特币，狂欢后的回归（经济透视）

在刚刚过去的2017年，暴涨暴跌的比特币，无疑成了全球最热门的话题之一：一年之内价格暴涨约20倍，一日之内深跌逾40%。新年伊始，比特币延续了近日颓势，价格跌破1.3万美元/枚，但与去年初不足千元的价格相比，比特币的价格依旧与价值背离。回想比特币最初问世乏人问津的日子，有位老兄曾用1万个比特币买了一张比萨饼，面对今天行情，有人后悔，更多的人则是担忧和疑虑：比特币的泡沫到底有多大？它是不是郁金香泡沫的翻版？

比特币价格存在泡沫，已是一个无需讨论的问题，无论是从涨幅还是从币值本身看，比特币都泛滥着泡沫的味道。其所谓的优势：稀缺性、保真性、强流动性、透明度以及去中心化等，都只是投机的幌子，根本不可能支撑其过山车一样的涨势，近日的暴跌已经非常说明问题。

比特币的泡沫来源之一是花样翻新的炒作。一方面是炒作比特币的神秘感，包括但不限于发明人的身世之谜、加密货币光环、总量控制不会通胀等；另一方面则是其“去中心化”的炒作，即不受任何国家、政府和金融机构控制，具有安全而又“无拘无束”的属性等。此外，比特币本身在交易机制上既无价格涨跌限制，又无完全统一的交易平台，给了投机者一夜暴富的想象空间，加上比特币分叉、代币首次发行等新玩法，一度推动了其价格的蹿升。

没有价值支撑的比特币，身价何以扶摇直上？还有一种可能是存在交易共谋。沿着比特币由冷到热、币值由低到高的轨迹，我们不难发现：比特币上述那些所谓“优点”天生就有，何以一朝得势？这非常值得人们深思。据彭博社报道，时至今日，全球大约40%的比特币控制在仅约千人手中。比特币圈内人士将其称为“白鲸”。同时，从比特币发展的历史沿革看，直到其价格飞涨前夜，该币也不过是在为数不多的平台上进行“小圈子”交易。这很容易让人想到交易共谋的可能——持有大量比特币者自然拥有哄抬币价以套现的动机。

比特币名为币而实非币。环顾全球，大国中仅德国认可其为近似于“私人货币”的等价物。既非货币，各国金融监管当局自然也不会像监管货币那样监管比特币。如此，比特币日渐成为游走于灰色地带的特殊“等价物”。

近来，比特币及其衍生金融交易如火如荼。美国等多家交易所批准比特币期货交易，却并不监管。这给比特币披上了貌似“合法”的外衣，也使得比特币更像是17世纪荷兰的郁金香泡沫：有明确目的的“庄家”们赚得盆满钵满，盲目追捧者则甘苦自知。较之于2万美元/枚的高点，比特币的价格目前看跌幅已深，但如果未来政府加强监管，或其自身容量限制导致收缩等，比特币去泡沫的程度会更深。过去，比特币价格已有腰斩的经历，其未来走向特别值得警惕。（魏亮）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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