华沙有位中国文化迷（传播中国文化的外国人）

皮特向本报记者介绍他在当地报纸上刊发的一篇文章。

本报记者 暨佩娟摄

清逸脱俗的山水画、笔力遒劲的书法作品、红木茶盘、兵马俑陶瓷摆件……这是波兰《论坛日报》总编辑、波兰议会前议员、波中议员友好小组前主席皮特·卡济诺夫斯基位于华沙的家，置身其中让记者仿佛回到了中国。

走上二层阁楼，满眼都是皮特从世界各地带回的纪念品，它们大多来自中国。中式红木博古架摆着他从中国古玩市场淘回的宝贝：青花瓷瓶、画有“松鹤延年图”的笔筒、印有中国古代官宦形象的烟盒……

“中国文化是世界上最有魅力的文化，它已成为我生活的一部分。向波兰人推广中国文化，是我正在做、也将继续做的事情。”皮特对本报记者说。

介绍中国，要用流行的语言和方式

1999年，皮特第一次访问中国。此后，每次去中国他都要特意走访两三个陌生的城市。无论是恬静温婉的南方小巷，还是苍劲粗犷的北方山坳，都散发着温暖的烟火气息，让他着迷。他会随便走进一家小饭馆，要上两碟小菜，来瓶当地的啤酒，观察窗外匆匆走过的行人的表情，想象着发生在他们身上的故事。“中国餐馆就像一所学校，厨师们都非常专业”。皮特说。

皮特家不大的阁楼里，几乎处处都能见到茶具。“我家有5套茶具，其中3套都在使用。”他端起一个灰底金漆盘龙云团的茶壶，为记者满上一杯绿茶。

皮特从柜子里找出珍藏多年的茅台、二锅头等中国美酒，“青岛啤酒、哈尔滨啤酒的口味也很好”。皮特说，波中两国民众习惯不同，中国人喜欢用小杯喝常温茅台，波兰人则爱用大玻璃杯喝冰镇伏特加。

如今，皮特作为“中国文化专家”的美名已经传开，他经常受邀到波兰的各政府机构、企业和学校讲授中国历史和文化。两年前，皮特在波兰中部的拉多姆市商业中学向高中生们介绍中国现代历史，讲授中国人如何做生意，解释中国为何能成为世界第二大经济体、波中两国如何合作以及“一带一路”倡议对波兰、欧盟乃至世界的重要意义等，学生们听得兴趣盎然，下课后，仍有不少学生追着他讨论问题。

“十几年前，我刚开始推广中国文化，人们并不是特别关心。现在，波兰年轻一代对中国很感兴趣，汉语是最受欢迎的大学课程之一，华沙甚至有很多私立学校在教汉语。”皮特告诉记者。

每周，皮特都能接到不少请教电话，内容大多与中国有关。“波兰人对中国缺乏足够的了解，需要更多介绍中国文化的波兰文书籍，帮助波兰人建立起对中国的认知。”皮特告诉记者，在波兰，有关中国的多是厚厚的历史教科书，大多数人根本读不下去。

皮特递过来一本由德国《南德意志报》原驻华记者凯·施特里特玛特撰写的《中国说明书》，书中对有关中国的词语，如熊猫、茶、国花、红塔山等进行个性化的解读。“这本书内容浅显，适合初学者，写得有意思。我在写一本类似的介绍中国文化的书，讲述怎么在中国品尝美食、旅行和生活。这是一本有关中国的指导手册，可以帮助波兰读者了解中国的政策、企业如何经商以及中国人的生活方式。它一定会很畅销！”

标题带有“中国”二字的藏书有几百本

“东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”阁楼墙上的一幅书法作品写得俊逸清朗，是北宋文学家苏轼的《海棠》。“中国古诗词的意境真美！”皮特说。

阁楼有两个书房，每一面墙都是高至屋顶的大书架，共有藏书7000多本。记者粗略数了数，标题带有“中国”二字的书就有几百本。

“17年前，当我在波兰读到第一本中国小说，就迷上了中国文学，开始收集波兰文的中国著作。”皮特面露得意之色，“波兰人里，我的波兰文中国藏书肯定是最多的！”

皮特告诉记者，曾获诺贝尔文学奖的莫言，是特别受波兰人欢迎的中国作家，“也许因为波兰人喜爱喝伏特加，莫言写的《酒国》在波兰人中最受追捧”。皮特还在波兰媒体上写了多篇有关莫言作品的书评，并受邀到电视台上点评和推介莫言的作品。“好书就是一瓶极好的美酒，读完它，我几天都不用喝酒了。”皮特笑着说。

作为波兰电影制片人协会的黄金会员，皮特牵头引进了多部中国电影在波兰放映，向波兰观众展示中国的电影艺术。

皮特还常在波兰的报纸、网站上撰写文章，评论波中两国的双边合作。他在文章里写道：借助“一带一路”倡议，波兰罗兹可以成为中国通往欧盟和巴尔干地区国家的重要支点。“一带一路”也有助于波兰政府落实其经济政策。经由罗兹物流中心及中欧班列，波兰的“琥珀之路”可与“一带一路”倡议实现良好对接。

到访20次，走遍大半个中国

翻开一张地图，皮特向记者历数自己走访过的中国城市：“我到访中国20次，走遍了大半个中国，只剩下内蒙古、新疆、甘肃等几个地方没有去过。”

2016年，连接四川成都和波兰罗兹的“蓉欧快铁”向北延伸至波兰中部城市库特诺。皮特说，今后，波兰会有更多中国企业，两国民众交流的机会将越来越多。

采访临近结束，皮特请记者拍摄一张他与一幅书法作品的合影，上面写的是波兰诗人、翻译家维斯瓦娃·辛波斯卡的名句：甚至一个短暂的瞬间也拥有丰腴的过去。

“这句话的后半句是：‘我为自己分分秒秒疏漏万物向时间致歉’。我会珍惜每一分每一秒，在波兰宣传推广中国文化，让波兰人更加亲近这个迷人的东方大国！”皮特说道。（本报驻波兰记者 暨佩娟）

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 22 版）

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