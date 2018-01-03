“公路越宽，我们的生活越幸福”

由中国葛洲坝集团承建的巴基斯坦E35高速公路第一、二标段通车仪式日前在该国西北部开伯尔—普什图省赫里布尔地区举行。E35高速公路是连接中巴经济走廊交通干线的重要道路之一。巴基斯坦总理阿巴西出席仪式并为公路通车揭牌，对中国为巴基斯坦经济发展提供的支持表示感谢，称E35高速公路工程将带动当地经济发展，推动巴北部地区的旅游业发展，能够惠及当地约10万民众。

记者曾参加E35高速公路的开工仪式，当时路况不佳。此次乘坐的车辆从伊斯兰堡出发，经过白沙瓦至拉合尔高速公路一段时间的行驶后，径直驶入了已经完工的E35高速公路，路旁的村镇飞快闪过车窗，一条整洁、宽阔的双向六车道沥青混凝土道路为乘客带来了舒适便捷的体验。

家在赫里布尔的巴基斯坦小伙阿卜杜拉对E35公路建成通车的兴奋之情溢于言表，他对本报记者说：“我一直关注着这条公路的建设进展，如今终于盼到了公路通车的喜悦时刻。公路越来越宽，我们的生活越过越幸福。”

E35高速公路起点位于伊斯兰堡和白沙瓦之前的哈桑阿卜杜勒市，终点为北部的赫韦利扬，全长60公里。此次通车的项目第一、二标段主体路段全长共计39.6公里，由中国葛洲坝集团承建。该项目的建成，使北部的赫韦利扬至巴首都伊斯兰堡的行车时间大为缩短，为民众的出行提供了便利。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚表示，E35高速公路是中巴双方齐心协力、合作共赢的又一典范。该项目整体完工后，将使喀喇昆仑公路与白沙瓦至卡拉奇高速公路相连，提升中巴边境口岸到巴基斯坦腹地的互联互通水平。该项目不仅将有效缩短当地民众出行时间，还帮助当地创造了1500个就业岗位，以后通过陆路从巴基斯坦到中国的时间将大大减少。

中国葛洲坝集团巴基斯坦分公司党总支书记叶志江向本报记者介绍说，E35高速公路建设坚持属地化优先原则，大量聘用巴籍工程师参与项目管理，一线施工人员全部由巴方员工构成。同时，中方工程师还定期对巴方员工开展技能培训，进行技术指导，提升了他们的技能水平，对于促进当地就业、改善民生发挥了重要作用。此外，公司还积极履行社会责任，为当地民众援建水井，解决村民用水问题。当地民众无偿提供了项目建设所需的土方原料等，积极配合公司推动项目实施，充分体现了中巴友好的真挚情谊。

巴基斯坦E35高速公路第一、二标段的通车，标志着中巴经济走廊规划打通巴基斯坦交通干线、加强与中国的互联互通和提高区域经济发展水平的目标向前迈进了重要一步。赵立坚在接受本报记者采访时表示，交通基础设施是中巴经济走廊建设的基础性、先导性条件，是引导和带动沿线经济社会发展，促进中巴互联互通，推进全面合作，实现共同发展的重要领域。交通基础设施的完善，对于满足中巴贸易往来、人员流动及沿线经济社会发展需要具有重要意义。相信走廊建设的不断发展，将推动中巴经贸合作再上新台阶。（本报驻巴基斯坦记者 徐伟）

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 03 版）

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