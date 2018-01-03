涓涓细流汇入实现中国梦的浩瀚大海

“青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。”2017年12月30日，习近平主席给莫斯科大学中国留学生回信，勉励他们胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。

连日来，习主席回信成为海外中国留学生热议的话题。他们表示，从习主席的回信中，深深感到党和国家对新时代广大留学生的期望和信任，一定珍惜青春时光，把握难得时代机遇，不负嘱托，把留学梦与中国梦结合起来，把报效祖国作为终身的奋斗目标。

“说到‘我来自中国’，内心底气十足”

“读完习主席的回信，我很受鼓舞。回信正值2017年年末，那时我正回顾留学生活，并展望新一年的学习，习主席的回信是给海外中国留学生最好的新年礼物。”在泰国国家发展管理学院攻读博士学位的中国留学生赵婧楠，是泰中留学生与学者联合会媒体部部长，她表示，“习主席回信也是给海外所有中国留学生最深情的勉励，指明了我们青年一代对于中华民族的伟大复兴应当肩负的责任与担当”。

“10年前来到俄罗斯，这些年每当遇到困难和危险时，屡屡是中国使领馆帮助大家渡过难关。”俄罗斯国立师范大学的杨光宇是国家公派博士生，他说：“身在异国他乡，祖国一直是我们的坚强后盾。”

比利时布鲁塞尔中国学生学者联合会主席顾昱雯读了习主席的回信后心潮澎湃，“与很多欧洲国家相比，中国的蓬勃朝气和创新活力让人惊叹。作为中国留学生，为祖国取得的非凡成就感到自豪。中国进入伟大的新时代，海阔凭鱼跃、天高任鸟飞，中国留学生将大有作为”。

全韩中国学人学者联谊会副会长、在韩中国博士生联谊会会长王华健表示：“习主席回信字里行间充满对海外学子的关怀和期望。2017年无论是‘一带一路’倡议还是中共十九大，都在世界范围内产生广泛影响。在国外，中国留学生的民族自尊心和自豪感也随之高涨，越来越多留学人员选择回国就业创业就是最好的证明。”

英国埃塞克斯大学语言学院研究生修竹谈道，“习主席回信让我在异国他乡感受到了来自祖国的关怀，这份光荣和喜悦，为海外学子注入一股强大的动力。一个多世纪前，当时的海外留学前辈未曾感受到祖国强大带来的支撑，100多年后的今天，作为海外学子中的一员，每当说到‘我来自中国’时，内心总有一份十足的底气。”

“把个人奋斗与祖国的发展联系在一起”

目前正在法国巴黎第六大学攻读博士学位的国家公派留学生滕腾表示，“伟大的思想引领伟大的时代，伟大的时代召唤我们每一名华夏儿女奋勇开拓。作为青年留学生，把自己这股涓涓细流汇入实现中国梦的浩瀚大海，才会有永恒的生机。”

全日本中国留日同学总会会长、顺天堂大学副教授汪先恩也有同感，“正如习主席回信中所言，实现中华民族伟大复兴的中国梦，离不开一代代青年的接力奋斗。新时代的留日学人，将继承和弘扬留学报国的传统，把个人的梦想与中华民族伟大复兴的中国梦融合在一起，为祖国发展做出无愧于时代的新贡献。”

国家千人计划入选者、“春晖计划”留日博士专家团团长、东京理科大学教授赵新为表示，作为改革开放后第一批留日学子，既是祖国发展的建设者，又是受益者。在日本，我们组织了“春晖计划”留日博士专家团，从2002年开始，16年来不间断支援青海、四川等祖国西部高校和地区经济社会建设。在这个过程中，亲身感受了祖国跨越式的发展，我们为祖国的巨大成就感到由衷的自豪。无论身处国内还是海外，留日学子一定会把服务祖国作为终身的奋斗目标，弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，把学到的本领奉献给祖国和人民。

美国乔治·华盛顿大学学联会主席刘晨说，作为留学生应该明确自身所担负的责任与使命。海外学子要把个人奋斗与祖国的发展联系在一起，立志以自身所学为祖国的发展作出贡献，不辜负习主席在回信中对留学生提出的期望。

在德国已经度过6年留学时光的盘旋表示，正是无数先辈的奋斗造就了中国留学生如今更优越的条件与更高的起点，“先辈们在时代的洪流中努力抗争，心中坚守着报国的信念，成为那个时代的中流砥柱，使得中华民族经历百年屈辱后又一次站了起来”，“每个人的光芒或许微弱，但无数道光芒汇聚在一起，就可以与日月争辉”。

“用自己的真才实学，把祖国建设得更美好”

习主席回信当天，作为中国驻俄使馆教育处官方微信平台“留学俄罗斯”的主编，在俄罗斯国立高等经济大学硕博连读的曹若琪第一时间编发了回信原文和相关新闻，微信朋友圈当即引起一股转发学习热潮，很多同学转发并附上自己的感受，俄罗斯各高校的中国留学生论坛群也随之展开了热烈的讨论。习主席回信中希望中国留学生“胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民”的表述，令曹若琪尤为振奋。她说，中俄两国经贸合作日益密切，“一带一路”和欧亚经济联盟全面对接，习主席的勉励更让自己有了具体的目标：成为中俄经贸领域里学术知识和实践经验兼具、具有更广阔国际视野的复合型人才，读完博士后归国，以真才实学报国！

赵婧楠认为，留学青年只有做到习主席回信中的有理想、有本领、有担当这“三有”，才能更好为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，“希望不断提升自己的学识，深入研究中泰两国人文科学，更好地适应祖国社会发展的需要”。

王华健说：“习主席在信中希望‘让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上’，这句殷切希望将是我们不断进取的动力。作为学生，我们的首要任务就是要好好学知识、长本领，成为名副其实的国家栋梁；作为年轻人，我们要有理想、有朝气，担负起祖国的未来；作为中国人，我们要讲好中国故事，成为民间交往的使者，搭建中外沟通的桥梁！”

优秀自费留学生奖学金获得者、日本德岛大学维吾尔族留学生古力努·麦麦吐逊表示，习主席百忙之中的回信是对广大海外留学生的鼓励和关怀。作为一名少数民族留学生，也是国家政策的受益者，会倍加珍惜来之不易的留学机会，努力完善自己，与其他中国留学生互相学习，互相帮助，树立中国留学生的良好形象，以优异成绩回报祖国和家乡人民的培养。

澳大利亚首都总学联主席郭小航表示，读完习主席的回信后，整个人充满了无穷的力量，同时也感到了沉甸甸的责任。我们在海外要学好技能，打好底子，做真正有本领、敢担当的人。“不论树的影子有多长，根永远扎在泥土里，”郭小航说：“我觉得国内才是海外学子施展才华的最好舞台。我们的根一直在祖国。未来完成学业之后，我们要报效祖国，用自己的真才实学，把祖国建设得更美好。”（本报北京、曼谷、莫斯科、布鲁塞尔、首尔、伦敦、巴黎、东京、华盛顿、柏林、堪培拉1月2日电 记者杨迅、俞懿春、吴焰、任彦、马菲、许立群、龚鸣、田泓、郑琪、冯雪珺、李锋）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 03 版）

(责编：冯粒、常红)