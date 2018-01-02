法国新年夜千余辆汽车被烧 比上年同期增加逾一成

法国内政部１月１日发布公告称，从２０１７年１２月３１日夜间至２０１８年１月１日清晨，法国境内共有千余辆汽车被焚烧，５００余人被警方质询，治安状况较２０１７年新年夜有所恶化。
公告说，新年夜全法共有１０３１辆汽车被焚烧，虽与２０１２年（１１９３辆）及２０１３年（１０６７辆）相比有所下降，但比２０１７年（９３５辆）有所增加。
此外，在新年夜共有５１０人被警方质询，３４９人被拘留，去年分别为４５４人和３０１人。
公告统计称，共有８名警察和３名军人在新年夜执勤中受伤，其中发生在巴黎近郊马恩河畔尚皮尼的一起袭警事件引发法国社会强烈谴责。当晚一群人试图闯入一处私人晚会现场，警察维持秩序时受到攻击，两名警察因此受伤，其中一人鼻骨骨折。
为了保证新年夜的安全，法国１２月３１日当天在全国部署了近１４万名安保人员。（记者张曼）
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】