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利比亚2017年共有433人死于暴力事件

2018年01月02日18:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿尔及尔1月2日电（记者尤铭）利比亚全国人权委员会于当地时间1月1日发布年度报告，称利比亚在2017年因暴力事件共造成433人死亡，近40万人流离失所。

报告显示，2017年利比亚境内共发生201起非法处决事件，并有157名平民在班加西、苏尔特和德尔纳等地的爆炸事件中身亡。遇害的433人中，包括79名儿童和10名妇女。

同时，利比亚全年还有143人遭受非法拘留， 186人被绑架，另有34起针对记者和维权人士的威胁、拘禁及虐待案件，15起针对医院和其他卫生设施的袭击事件。

受暴力事件影响，利比亚目前有350万人的生活条件得不到保障，近40万人无家可归。

利比亚人权委员会称，由于政治分裂、经济状况恶化和武装冲突升级等原因，2018年利比亚的危机状况将持续恶化。

(责编：王欲然、徐祥丽)
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