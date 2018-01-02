利比亚2017年共有433人死于暴力事件

人民网阿尔及尔1月2日电（记者尤铭）利比亚全国人权委员会于当地时间1月1日发布年度报告，称利比亚在2017年因暴力事件共造成433人死亡，近40万人流离失所。
报告显示，2017年利比亚境内共发生201起非法处决事件，并有157名平民在班加西、苏尔特和德尔纳等地的爆炸事件中身亡。遇害的433人中，包括79名儿童和10名妇女。
同时，利比亚全年还有143人遭受非法拘留， 186人被绑架，另有34起针对记者和维权人士的威胁、拘禁及虐待案件，15起针对医院和其他卫生设施的袭击事件。
受暴力事件影响，利比亚目前有350万人的生活条件得不到保障，近40万人无家可归。
利比亚人权委员会称，由于政治分裂、经济状况恶化和武装冲突升级等原因，2018年利比亚的危机状况将持续恶化。
留学美国为何不那么美了 近日，美国国际教育学会发布年度调查报告显示，2016年度美国在读国际学生总数增速出现放缓迹象，2016年度首次赴美求学国际学生数量与前一年相比，下降了近1万人。这是12年来，该数字首次出现下降。国际教育学会于2017年9月、10月联合其他9家教育行业协会对500家美国高校开展的另一项调查表明，2017至2018学年美国高校吸收国际学生增速放缓的态势继续显现，且新生入学数进一步出现了7%的下降。 【详细】