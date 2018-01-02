外交部评朝韩释放积极信号：这是好事

人民网北京1月2日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽2日主持例行记者会，就半岛局势、中非合作论坛、中俄关系等答问。

会上，有记者提问：据报道，1日，朝鲜最高领导人金正恩发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。韩国总统文在寅2日积极评价并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。中方对此有何评论？

耿爽答道：我们注意到朝韩两国领导人就改善相互关系、朝方参加平昌冬奥会等释放的积极信息，这是一件好事。中方欢迎并支持朝韩双方以此为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

全文如下：

问：据报道，1日，朝鲜最高领导人金正恩发表新年讲话称，平昌冬奥会是展示民族形象的好机会，朝真诚希望冬奥会成功举办，朝韩官员可尽快会晤讨论朝参加冬奥会的可能性。韩国总统文在寅2日积极评价并欢迎朝方对韩方以平昌冬奥会为契机改善韩朝关系、推动半岛和平的有关提议，希望平昌冬奥会成为和平的冬奥会，并促进韩朝间和平与朝核问题和平解决。中方对此有何评论？

答：我们注意到朝韩两国领导人就改善相互关系、朝方参加平昌冬奥会等释放的积极信息，这是一件好事。中方欢迎并支持朝韩双方以此为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

问：朝鲜最高领导人金正恩1日发表的讲话中还提到，美国本土全境都在朝鲜核武器打击的范围内，核按钮就放在他办公室的桌上。中方对此有何评论？

答：中方始终坚定不移地推进半岛无核化目标，致力于维护半岛和平稳定，同时也致力于推动通过对话协商、以和平方式解决半岛核问题。我们一再强调，半岛核问题的本质是安全问题，核心是朝美矛盾。我们鼓励朝鲜和美国作为主要当事方，能够恢复对话、建立互信，为推动问题最终回到通过对话协商解决的正确轨道切实做出努力。

问：昨天，习近平主席同南非总统祖马互致贺电，热烈庆祝中南建交20周年。我们注意到，习主席在贺电中宣布，中方将于2018年在中国举办中非合作论坛峰会。你能否进一步介绍有关情况？

答：中国和南非是中非合作论坛现任共同主席国。2015年习近平主席同南非总统祖马共同主持召开中非合作论坛约翰内斯堡峰会取得圆满成功。2018年新一届论坛会议将在中国举行。南非方面和许多非洲国家普遍希望将2018年论坛会议升格为峰会。根据论坛非方成员的强烈愿望，并着眼于中非关系发展的现实需要，中方决定2018年在中国举办中非合作论坛峰会。

经过17年的发展，中非合作论坛已成为中非开展集体对话的重要平台和进行务实合作的有效机制，成为引领国际对非合作的一面旗帜。论坛约堡峰会开启了中非合作共赢、共同发展的新阶段。目前论坛约堡峰会成果正得到全面有效落实，为中非关系发展注入强劲动力。在国际形势深刻复杂变化的背景下，中非领导人再次聚首北京，共商中非友好合作大计，规划新时代中非合作蓝图，出台引领中非合作发展的重大举措，推进中非各领域交流合作，有利于深化中非全面战略合作伙伴关系，在更高水平上实现中非合作共赢、共同发展，也有利于促进南南合作和全球伙伴关系发展，为世界和平、稳定与发展注入正能量。

中方愿本着共商共建共享的原则，同论坛非方成员一道，共同做好论坛峰会筹备工作。我们相信在中非双方共同努力下，今年的论坛峰会必将成为一次加强中非团结合作的历史性盛会。

问：日前，韩国方面抓扣了第二艘涉嫌违反联合国安理会对朝制裁规定的船只。据了解，该艘船只和第一艘被抓扣的船只一样注册地在香港，中方能否证实？对此有何评论？

答：根据我了解的情况，这艘船的船旗国是巴拿马，跟你说的可能有些出入。中方的态度非常明确，我们一贯主张安理会通过的各项涉朝决议应该得到全面、严格的执行。

问：根据美国政府相关消息，中国11月成功试射了携带高超音速滑翔器的新型弹道导弹。你能否证实上述消息并介绍有关情况？

答：你说的情况我不了解，建议你向军方询问。

问：美国总统特朗普周一称，过去15年美国“愚蠢地”给了巴基斯坦330多亿美元的反恐援助，现在这种待遇应该结束了。中方对此有何评论？鉴于中方在巴基斯坦有大量投资，你是否认为美方对巴基斯坦的上述援助有助于维护地区稳定和中方在该地区的利益？

答：我们多次说过，巴基斯坦为打击恐怖主义付出了巨大努力和牺牲，为国际反恐事业做出了突出贡献，国际社会对此应该给予充分的肯定。我们乐见巴基斯坦同其他国家在相互尊重的基础上开展包括反恐在内的各项合作，共同致力于地区的和平与稳定。

中巴之间保持全天候的战略合作伙伴关系，中方愿意进一步深化与巴基斯坦在各个领域的合作，进一步造福两国人民。

问：根据利比里亚国家选举委员会公布的利第二轮总统选举最终计票结果，维阿先生当选利新一任总统。请问中方对此有何评论？

答：中方对维阿先生当选利比里亚总统表示祝贺。中方愿同利方一道，推动两国全面合作伙伴关系深入发展，更好造福两国人民。

问：第一个问题，美国总统特朗普周一称，伊朗应该迎来新时代了，伊朗人民迫切渴望自由和人权。中方对此有何评论？第二个问题，中方今天刚刚宣布法国总统马克龙将于下周对中国进行国事访问，请介绍马克龙总统此访的重点和中方对此访的期待。

答：关于第一个问题，我们注意到有关近期伊朗国内情况的报道。中方希望伊朗保持稳定，实现发展。

关于第二个问题，中方今天上午已经发布了消息。应国家主席习近平邀请，法兰西共和国总统埃马纽埃尔·马克龙将于1月8日至10日对中国进行国事访问。此次访问是马克龙总统就任以来首次对华进行国事访问，我们希望此次访问能够提升中法之间的政治互信和战略沟通，推动双边关系和各领域务实合作进一步深入发展。

问：中方近期主持了中阿巴三方外长对话，希望借此促进阿巴之间的和平。美国总统特朗普日前称巴基斯坦没有在阿富汗打击塔利班组织及其他恐怖分子方面给予合作，上述批评是否会影响中阿巴三方在相关领域的合作？

答：上周，中阿巴三方外长对话在北京举行，王毅外长与阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫对话后共同会见了记者并回答了提问。我的同事也在这里向大家介绍了情况、回答了问题。

中阿巴三国作为邻居，山水相连、利益相融、人文相通，三国开展合作十分自然，也十分必要。三国的此次对话达成了八大共识，其中就包括三方同意要进一步深化在反恐领域的协调与合作，不加区别地打击一切恐怖组织和恐怖分子。我相信，中阿巴三方会落实三国外长达成的共识，不断推进三方之间在反恐领域的合作。

问：我们注意到，新年前夕，习近平主席与普京总统互致新年贺电。两国元首在贺电中宣布，2018年和2019年将举办中俄地方合作交流年活动。你能否进一步介绍有关活动情况？

答：根据习近平主席和普京总统达成的重要共识，中俄双方将于2018年至2019年举办中俄地方合作交流年。

地方合作是中俄全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。当前两国地方合作呈现积极发展势头，在中俄务实合作中的作用日益提升。举办中俄地方合作交流年延续了双方近年来互办国家级主题年活动的良好传统，体现了中俄关系的高水平和特殊性，有助于调动地方开展合作的积极性，深入挖掘合作潜力，进一步丰富中俄全面战略协作伙伴关系内涵。中俄双方正就中俄地方合作交流年筹备工作保持沟通，将共同努力确保这一重大活动取得圆满成功。

(责编：王欲然、徐祥丽)