印尼首都今天出现大面积停电

人民网雅加达1月2日电（记者席来旺）1月2日是2018年新年后的第一个工作日，印尼首都雅加达今天上午出现了罕见的大面积停电现象，影响到大雅加达地区数万家居民与公共设施的正常用电，尤其是唐格朗、德波、雅加达西部等地区，大面积停电也影响到大雅加达地区往返周边的通勤列车服务。

今天大雅加达的大停电事故最早发生在早上7点半，不同地区持续时间从半个小时到三个多小时不等。根据国有印尼国家电力公司官网提供的数据，一共有1975个区域经历了半个小时的停电，而有3693个区域经历了三个多小时的停电过程。印尼国家电力公司的用户在停电后很快通过其推特账户开始抱怨吐槽，大多数推友不断向国家电力公司发问，究竟何时能恢复供电？

国家电力公司也通过推特回复称，停电是由于电力网络系统受到干扰的问题引起，并为此表示歉意。印尼国家电力公司雅加达运营部门发言人Dini进一步解释到，大面积停电原因在于，北雅加达一些地方的两个超高压电站问题引起，但他并没有详细解释其中的具体技术问题，他说未从电站经理那里获得详细的技术资料，目前尚不知道电力网络系统究竟受到何种干扰。

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