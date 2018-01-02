研究警示全球升温2摄氏度的干燥风险

新华社伦敦１月１日电 一项国际研究发现，如果全球升温幅度达到２摄氏度，地球将变得更加干燥，干旱和火灾风险上升。而将升温控制在１.５摄氏度以内，可有效避免这些问题。这项研究再次表明努力达到全球控温目标的重要性。

英国东英吉利大学、中国南方科技大学等机构研究人员在新一期英国《自然·气候变化》杂志上发表了相关报告。他们结合２７个气候变化模型，综合考量全球变暖对降水、蒸发作用等因素的影响，预测不同幅度升温给地球干燥度带来的变化。结果发现，如果比工业化之前升温２摄氏度，超过四分之一的陆地会“十分明显地”变干燥；若能使升温不超过１.５摄氏度，上述地区可在很大程度上避免这种影响。

研究人员说，干燥度升高带来的负面影响显而易见。随着全球变暖，地中海地区、非洲南部等地干旱问题愈加明显，墨西哥、巴西、澳大利亚等国遭遇荒漠化问题，美国西部山火增多也警示了干燥带来的风险。

东英吉利大学教授蒂姆·奥斯本说，升温幅度控制在１.５摄氏度以内，全球许多地区都将受益，其中“最为受益”的地区包括东南亚、欧洲南部、非洲南部、中美洲等，其干燥程度将有所缓解。

根据国际社会２０１５年达成的应对气候变化《巴黎协定》，各国承诺将全球气温升幅控制在与工业化前相比不超过２摄氏度的范围内，并争取达到１．５摄氏度的目标。此前已有不少研究从保护生态环境、减少极端天气、保障经济社会发展等角度证明实现控温目标的重要性。

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